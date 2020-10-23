Послы ЕС отметили устойчивость экономики Казахстана и последовательность антикризисных мер

Нур-Султан. 23 октября. КазТАГ – Премьер-министр РК Аскар Мамин провел встречу с главами дипломатических миссий государств-членов Европейского Союза (ЕС) в рамках диалоговой площадки по вопросам развития инвестиционного сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства.

«Разработан Стратегический план развития Казахстана до 2025 года, который предусматривает меры по наращиванию экспортоориентированных производств с высокой добавленной стоимостью в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве, проведению ускоренной цифровизации, укреплению системы здравоохранения, улучшению качества и доступности инфраструктуры, а также другие аспекты», — сказал А. Мамин.

Также глава правительства рассказал о предпринимаемых Казахстаном мерах по обеспечению дальнейшего развития экономики в условиях глобального экономического кризиса и пандемии.

«Мамин призвал послов ЕС к дальнейшему открытому и активному диалогу по содействию торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству Казахстана с ЕС. В свою очередь, выступившие на заседании послы ЕС Свен-Олов Карлссон, Германии – Тило Йоханес Клиннер, Нидерландов – Андре Карстенс отметили устойчивость казахстанской экономики и последовательность принимаемых правительством РК антикризисных мер», — пишет пресс-служба.

Как уточняется, стороны обсудили перспективы преодоления последствий пандемии и сотрудничества Казахстана с ЕС по вопросам восстановления экономики. Рассмотрены вопросы взаимодействия в здравоохранении, развитии «зеленой экономики» и борьбы с изменением климата, реализации совместных инвестиционных проектов в сферах АПК, обрабатывающей промышленности, транспорта, энергетики, инфраструктурного строительства.

«Особое внимание уделено комплексной реализации вступившего в силу 1 марта Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС. Документ охватывает 29 сфер деятельности, включая торговлю, инвестиции, инновации и инфраструктурное развитие», — отмечается в сообщении.

Во встрече приняли участие члены правительства РК, руководство НПП «Атамекен», АО «НК «Kazakh Invest», «НУХ «Байтерек», «НУХ «КазАгро», послы Европейского Союза, Германии, Нидерландов, Бельгии, Румынии, Эстонии, Польши, Швеции, Италии, Словакии, Испании, Литвы, Хорватии, Чехии, Греции, Болгарии, Финляндии, Венгрии, Франции, представители Португалии, Австрии, Латвии и др. ЕС выступает одним из ключевых инвесторов и крупнейшим торговым партнером Казахстана. Товарооборот за восемь месяцев составил $15,5 млрд.