Шымкент. 24 октября. КазТАГ – Пять пассажирских поездов задерживаются из-за схода вагонов в Шымкенте, сообщает пресс-служба АО «Национальная компания «Қазақстан Темір Жолы» (КТЖ).

«Имеются задержки грузовых поездов и следующих пассажирских поездов по состоянию на 9.00: по станции Шымкент – поезд №34 «Актобе-Алматы», поезд №76 «Кызылорда-Петропавловск» (частный перевозчик), поезд №56 «Кызылорда-Кокшетау» (частный перевозчик); по станции Кызылсай – поезд №23 «Алматы-Актобе»; по станции Манкент – поезд №11 «Алматы-Шымкент», — говорится в распространенном в субботу сообщении.

Напомним, 24 октября в Шымкенте произошел сход с рельсов 14 вагонов с опрокидыванием. В КТЖ инцидент объяснили уходом с подъездного пути АО «Кедентранссервис» 21 вагона, груженного порожними контейнерами. По данным нацкомпании, сейчас габарита для пропуска поездов по направлению станции Тараз не имеется.

«Проводятся восстановительные работы. Причина и обстоятельства ухода вагонов выясняются», — добавили в КТЖ.