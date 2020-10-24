В Байконыре проходит День памяти жертв двух катастроф на космодроме

Байконыр. 24 октября. КазТАГ – В Байконыре проходит День памяти жертв катастроф на космодроме, произошедших в один день 24 октября в 1960 и 1963 годах, передает КазТАГ.

В связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавирусной инфекции (КВИ), в традиционный порядок траурного митинга у мемориала погибших ракетчиков в Солдатском парке были внесены изменения.

В целях предотвращения скопления большого количества людей у мемориала группы байконурцев отдавали дань памяти героям космодрома и возлагали цветы с утра в разное время с периодичностью в 15-30 минут.

В акции поминовения приняли участие руководители и сотрудники городских и космических предприятий, ветераны, студенты и школьники. Мероприятия Дня памяти также будут проведены на площадках 41 и 70. На местах трагедий будут возложены цветы.

Напомним, 24 октября 1960 года на испытаниях в результате несанкционированного запуска маршевого двигателя второй ступени ракеты Р-16 произошел взрыв ракеты, вызвавший пожар на стартовой позиции площадки 41. В огне погибли 74 человека, из которых 57 были военнослужащими, в том числе главный маршал артиллерии М.И. Неделин, а также 17 гражданских специалистов. 49 человек получили ранения и ожоги разной степени, 42 военнослужащих и семеро гражданских, в том числе конструктор М.К. Янгель, начальник полигона генерал-майор К.В. Герчик. Впоследствии умерло еще 16 человек из-за отравления и ранений.

Через три года – в 1963 году в этот же день 24 октября во время летно-конструкторских испытаний ракеты Р-9А в шахтной пусковой установке на площадке 70 произошла утечка кислорода, от случайной искры возник пожар. В огне и дыму погибли восемь военнослужащих и один представитель промышленности.

С тех пор на космодроме Байконур день 24 октября считается нерабочим, на космической технике не ведутся работы, на местах трагедий проводятся памятные мероприятия.