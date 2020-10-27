МВК РК: Запрет на посадку в самолеты иностранцев без ПЦР-справок касается лишь иностранцев

Алматы. 27 октября. КазТАГ – Запрет на посадку в самолеты иностранцев без ПЦР-справок касается лишь иностранцев, сообщает пресс-служба правительства РК.

«Межведомственная комиссия (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК приняла решение о запрете с 26 октября авиакомпаниям, осуществляющим международные авиаперевозки, посадку пассажиров без справок о результатах ПЦР-тестов», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, данное требование касается лишь иностранных граждан.

«Находящиеся за рубежом граждане РК имеют право возвращения на родину авиарейсами без справок о прохождении ПЦР-тестирования. В таком случае по прибытию в РК казахстанцы будут помещаться на карантин до получения результатов ПЦР-тестирования», — пишет пресс-служба.

Отмечается, что при посадке на внутренние авиарейсы между регионами РК справка о результатах ПЦР-тестов не требуется.