Нур-Султан. 27 октября. КазТАГ – Пункт пропуска Бахты-Покиту открывают для грузоперевозчиков на границе Казахстана и Китая, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«Работа пункта пропуска Бахты-Покиту на казахстанско-китайской границе будет возобновлена для грузоперевозчиков с 28 октября 2020 года», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, в целях недопущения увеличения эпидемии COVID-19 китайской стороной временно запрещен проезд туристов и других лиц через данный пункт пропуска.

«В свою очередь, китайская сторона дополнительно сообщила, что рассматривает возможность транспортировки грузов через пункты пропуска Калжат-Дулаты и Майкапчагай-Зимунай, а также вопросы въезда казахстанских водителей в логистические центры китайских пунктов пропуска», — отмечается в сообщении.

Напомним, что китайская сторона ввела некоторые ограничения на перевозку грузов автомобильным транспортом из-за тенденции распространения COVID-19 в своей стране.