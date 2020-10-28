«Казаэронавигацию» и Авиаадминистрацию Казахстана предлагают объединить в одно юрлицо

Нур-Султан. 28 октября. КазТАГ – РГП на ПХВ «Казаэронавигация» и АО «Авиационная администрация Казахстана» предлагают объединить в одно юридическое лицо, передает корреспондент агентства.

«Это только просто предложение (о слиянии – КазТАГ). Предложение от МНЭ (министерства национальной экономики – КазТАГ)», — прокомментировали редакции агентства КазТАГ в среду в министерстве индустрии и инфраструктурного развития документ, копия которого распространяется в социальных сетях.

В частности, изображение документа за авторством ИО председателя комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Ардака Утепова опубликовал на своей странице в Telegram известный казахстанский журналист Михаил Козачков.

«Необходимо рассмотреть ряд предложений МНЭ по подведомственным организациям, в которых предусматривается оптимизация АО «Авиационная администрация Казахстана» и РГП на ПХВ «Казаэронавигация» путем объединения в одно юридическое лицо, а также сокращение на 70% командировочных расходов (в связи с внедрением дистанционной работы, «удаленного» доступа работы), косвенных расходов, не связанных с производством (оказание благотворительной помощи, материальной помощи, проведение праздников, подготовка кадров, реклама и так далее), и другие», — говорится в документе.

Также указано, что предложения должны были быть предоставлены в срок до 17.00 27 октября.

«Что это (слияние – КазТАГ) означает? Во-первых, это усиление авиационной администрации. Этот орган появился недавно, но потихоньку прибирает к рукам разные функции. Возглавляет контору экспат Питер Гриффитс, говорят, человек из ближайшего окружения Питера Фостера, президента «Эйр Астаны». Соответственно, это усиление позиции и нацперевозчика. Во-вторых, слияние означает начало схватки между Гриффитсом и главой «КазАэроНавигации». Понятно, что у англичанина серьезная крыша, но и Азат Бектуров не сирота. Поэтому очень интересно, чья возьмет, будет ли Азат Габбасович подчиняться Гриффитсу или произойдут резкие кадровые изменения? Ну и третий момент: «КазАэроНавигация» генерирует большой доход и активно тратит деньги – покупает квартиры своим сотрудникам, обучает персонал за рубежом, думаю, и руководители не обижены. Получается, теперь за эти деньги будет отвечать иностранец? Очень любопытная ситуация», — написал Козачков.