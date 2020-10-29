Сенат одобрил уточнение республиканского бюджета Казахстана на 2020-2022 годы

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Нур-Султан. 29 октября. КазТАГ – Сенат одобрил уточнение республиканского бюджета Казахстана на 2020-2022 годы, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

«Сенат одобрил уточнение республиканского бюджета (на 2020-2022 годы)», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Как пояснили в верхней палате, пересмотр республиканского бюджета с его уточнением направлен на финансирование мероприятий в рамках борьбы с пандемией, выполнение социальных обязательств государства, поддержку реального сектора экономики в рамках государственных программ «НұрлыЖол» и «Нұрлыжер», а также развитие агропромышленного комплекса и программы индустриально-инновационного развития.

«Депутаты Сената также одобрили проект закона «О внесении изменений и дополнений в закон РК «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2020-2022 годы». Законопроектом определен размер гарантированного трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет на 2020 год в сумме Т4,77 трлн», — сказано в сообщении.

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