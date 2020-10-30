13 коррупционеров за 18 дней суд оставил на свободе в РК, в их числе полицейский и военные

Нур-Султан. 30 октября. КазТАГ – 13 коррупционеров за 18 дней суд оставил на свободе в Казахстане, в их числе полицейский и военные, передает корреспондент агентства.

«16 октября приговором суда города Текели Алматинской области руководитель КГУ «Центр занятости населения акимата Текели» Мадибеков Б.Б. осужден к штрафу в размере Т2 млн, который подозревался в получении взятки от руководителя частной компании в общей сумме Т100 тыс. за общее покровительство деятельности ИП, осуществляющего краткосрочные профессиональные обучения для населения», — сообщили в антикоррупционной службе в пятницу.

19 октября приговором Мунайлинского районного суда Мангистауской области осуждена руководитель ГУ «Мунайлинский районный отдел регистрации актов гражданского состояния» Кенганова А.Б. к штрафу в размере 25-кратной суммы взятки, полученной за ускоренную выдачу акта об установлении отцовства.

«28 октября приговором суда №2 города Тараз осуждены: бывший руководитель КГУ «Отдел предпринимательства, промышленности и туризма акимата города Тараз» Урпеков С.К. к трем годам ограничения свободы (с применением части 4 статьи 55 (Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное уголовное правонарушение) УК РК); бухгалтер данного КГУ Жайлаубаева Н.Ш. к двум годам ограничения свободы (с применением части 4 статьи 55 УК РК)», — говорится в сообщении.

Урпеков и Жайлаубаева подозревались в хищении бюджетных средств в сумме Т1 175 500 путем подписания акта выполненных работ в соответствии с договором о государственных закупках (изготовление буклетов) без фактического выполнения работ.

«21 октября приговором Мойынкумского районного суда Жамбылской области к шести годам ограничения свободы осужден бывший директор КГП на ПВХ «Мөлдір» Жылыбаев М.К., который подозревался в хищении бюджетных средств в сумме Т10 336 000, путем подделки и использования договоров с ИП «Ким А.Н.», «Желдибаева М.», «Есхожаева А.», ТОО «Корпорация Сенім» и расходных кассовых ордеров предприятия, в период с июня по ноябрь 2017 года», — добавили в «антикоре»,

21 октября приговором суда №2 Тараза директор ТОО «Тұрғын үй жөндеу – Тараз» (100% доля государства, учредитель акимат Тараза) Мырзалиев С.Ж. осужден к штрафу в размере 30-кратной суммы взятки – на Т45 млн. Он подозревался в получении взятки в сумме Т1,5 млн от директора компании за ускоренное перечисление бюджетных средств в сумме Т10 млн, выделенных в рамках государственной программы «Нұрлы жер».

«26 октября приговором военного суда Алматинского гарнизона осуждены: командир в/ч №18404 подполковник Шамелов М.Т. к штрафу в размере 55-кратной суммы взятки в общей сумме Т11 млн; заместитель командира в/ч №18404 майор Акимжанов Б.А. к штрафу в размере 30-кратной суммы взятки в общей сумме Т6 млн; начальник продовольственной службы в/ч 18404 Кумаргали Ж.К. к штрафу в размере 50-кратной суммы взятки в общей сумме Т10 млн; исполнительный директор ТОО «Студия Vulkan» Тюлюбаева А.Б. к штрафу в размере 15-кратной суммы взятки в общей сумме Т3 млн», — сказано в сообщении.

Шамелов подозревался в получении 19 апреля при пособничестве своих подчиненных – Акимжанова и Кумаргали взятки от Тюлюбаевой в сумме Т200 тыс. за общее покровительство и беспрепятственное подписание акта выполненных работ за март месяц 2020 года по предоставленным услугам – питания личного состава.

«26 октября приговором военного суда Алматинского гарнизона начальник отдела комплектования управления по делам обороны Медеуского района Алматы Омаров Н.Ж., помощник участкового инспектора отдела полиции при управлении полиции Медеуского района Алматы Еспенбетов Р.Н. и частный предприниматель Мартынов А.Е. осуждены к штрафу в 10-кратном размере похищенного имущества в сумме Т4 280 000 каждому, с пожизненным лишением права занимать должности в государственной службе», — говорится в сообщении.

Омаров, Еспенбетов и Мартынов подозревались в завладении группой лиц по предварительному сговору денежными средствами призывника в сумме $1 тыс. путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом обеспечения выдачи военного билета, в качестве негодного к воинской службе.

«Осужденные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе (приговора не вступили в законную силу)», — заверили в антикоррупционной службе.