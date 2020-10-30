Актау. 30 октября. КазТАГ – Деньги на благоустройство памятника «Урочище Акмыш» украли в Мангистауской области, сообщает антикоррупционная служба по региону.

«Антикоррупционной службой по Мангистауской области 14 октября текущего года начато досудебное расследование в отношении исполняющего обязанности руководителя ГУ «Мангистауский государственный историко-культурный заповедник» управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области» и директора компании по факту хищения денежных средств, направленных на благоустройство памятника «Урочище Акмыш», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, в настоящее время виновными лицами даны признательные показания.

Расследование по уголовному делу продолжается.