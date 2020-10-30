Изъятие «излишков» пенсионных накоплений: как это будет?

В отдельных случаях даже супруги и близкие родственники смогут получить средства на покупку жилья и лечение

До конца ноября мажилис парламента должен утвердить законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста». Именно этим законом будет предусмотрен порядок изъятия части пенсионных накоплений. Как это будет происходить и на каких условиях?

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Вероятно, опция изъятия части пенсионных накопления станет возможна с 1 апреля 2021 года. По крайней мере, именно эта дата обозначена в законопроекте.

Как и предполагалось, вкладчики смогут использовать «излишки» своих накоплений на две цели: улучшение жилищных условий и/или оплату дорогостоящего лечения (цель «образование» – вычеркнута). И эти правила, и методику определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений будет утверждать правительство. Оно же утвердит и порядок возврата пенсионных накоплений в ЕНПФ в случае не подтверждения их целевого использования.

Безусловное новшество: право на пенсионные выплаты за счет обязательных профессиональных взносов. Вкладчик такого счета получит возможность забрать часть пенсионных активов для улучшения жилищных условий в свою пользу или супруга (супруги) или близких родственников и/или для оплаты лечения этих же лиц. Это право наступает при наличии следующих условий: если сумма пенсионных накоплений за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов, имеющаяся на индивидуальном пенсионном счете вкладчика (получателя), превышает порог минимальной достаточности пенсионных накоплений; или – если размер пенсионных выплат в совокупности обеспечивает коэффициент замещения среднемесячного дохода получателя на уровне не ниже 40%.

Кроме того, вкладчики ЕНПФ смогут выбирать управляющего пенсионным портфелем. ЕНПФ будет обязан раскрывать информацию об управляющих компаниях, с которыми он заключил договоры о доверительном управлении пенсионными активами. Как следует из законопроекта, изъятие пенсионных накоплений – это не одноразовая акция. ЕНПФ будет обязан ежегодно, не позднее ноября публиковать порог минимальной достаточности пенсионных накоплений, рассчитанный на предстоящий год. Значит, практика изъятия излишков продолжится.

У ЕНПФ появляется еще одна обязанность: возвращать пенсионные активы из доверительного управления частного управляющего в доверительное управление Нацбанка РК, когда вкладчик достигает пенсионного возраста. Точно также будут возвращены пенсионные деньги под присмотр Нацбанка, если наследники пожелают это сделать в случае смерти вкладчика.

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Самая главная новость: государство планирует усечь свою гарантию на пенсионные накопления.

Как известно, сегодня государство гарантирует получателям сохранность обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в едином накопительном пенсионном фонде в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции на момент достижения лицами пенсионного возраста.

Так было всегда. Это норма означала, что если в результате неграмотного управления или невероятного экономического форс-мажора «физическое тело» персонального пенсионного счета уменьшится, то государство восстановит деньги до фактически внесенных на счет.

Теперь же, вероятно, уже с 2021 года, как только станут возможен перевод пенсионных активов в управление частных компаний, гарантия государства на эти деньги распространяться не будет.

«Передача части пенсионных накоплений в управление частных управляющих компаний является выбором самого вкладчика, который берёт на себя инвестиционные риски такого управления, соответственно, на этот период гарантия, предоставляемая государством, на него распространяться не должна», — говорится в законопроекте.

В то же время предусматривается, что к управляющим инвестиционным портфелем будут установлены требования по возмещению за счет собственного капитала отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной управляющим инвестиционным портфелем, и минимальным значением доходности пенсионных активов, рассчитанным Национальным банком РК.

Важное уточнение: в частные управляющие компании можно перечислить не все деньги, находящиеся на персональном пенсионном счете, а лишь ту сумму, которая превышает порог достаточности. И перевести свои накопления из одной управляющей компании в другую, можно будет только раз в год. А, если вдруг не понравится стиль и результаты управления «частником», то вернуться под управление Нацбанка можно будет не ранее чем через три года!

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Что касается оплаты индивидуального подоходного налога при изъятии пенсионных средств, то единовременные пенсионные выплаты для улучшения жилищных условий и/или лечения облагаться индивидуальным подоходным налогом будут. А вот при передаче части пенсионных накоплений в управление частных управляющих компаний ИПН платить не придется. Этот налог будет оплачен позже, при изъятии «излишка» для разрешенных целей или же при выплате пенсии.

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