Нур-Султан. 30 октября. КазТАГ – Вопрос полного закрытия границ Казахстана не рассматривается, сообщил официальный представитель комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Ержан Байтанаев.

«Не рассматривается (вопрос – КазТАГ) о том, чтобы границы закрыть. Да, на межведомственной комиссии сократили некоторые рейсы, но на сегодняшний день вообще такие вопросы (закрытия границ – КазТАГ) не рассматриваются», — сказал Байтанаев в пятницу, отвечая на вопрос редакции МИА КазТАГ.

Также он призвал казахстанцев соблюдать основные рекомендации санитарных врачей.

«Призываю всех граждан соблюдать требования санитарных норм – это носить маски, соблюдать санитарную дистанцию, пользоваться санитайзерами, а также чаще мыть руки и желательно не выезжать в зарубежные страны, и также, если возможно, людям старше 65 лет сидеть дома. То что, закроют или не закроют (границы – КазТАГ) – все зависит от граждан, от каждого гражданина, потому что в данный момент ситуация стабильная», — подчеркнул Байтанаев.

Ранее главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов, выступая на брифинге о ситуации с коронавирусом в Восточно-Казахстанской области, сказал о том, что в других регионах Казахстана, кроме ВКО, блокпосты устанавливать не планируется. Исключение может быть сделано в Карагандинской области, где власти по своей инициативе планируют установить санитарные посты в отдельных районах, где наблюдается прирост заболеваемости COVID-19.