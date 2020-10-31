Функции комитета по делам строительства и ЖКХ могут измениться в Казахстане

Новости 89 0

Нур-Султан. 31 октября. КазТАГ – Функции комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства индустрии и инфраструктурного развития могут измениться в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В положении республиканского государственного учреждения «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан» (…): подпункт 46) пункта 14 (функции – КазТАГ) изложить в следующей редакции: «46) организация разработки, согласование, утверждение, регистрация и введение в действие (приостановление действия, отмена) государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства», — говорится в проекте приказа министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

В действующем положении комитета подпункт 46 пункта 14 гласит: «организация разработки, утверждение, введение в действие и отмена государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства, жилищно-коммунальной сферах».

Похожие материалы:

  1. Акиматам разрешили занимать деньги на внутреннем рынке не только для строительства жилья
  2. Функции комитета атомного и энергетического надзора расширили в Казахстане
  3. Правила определения победителей конкурсов госзакупок могут измениться в Казахстане
  4. Четыре комитета созданы в МЧС Казахстана, изменены структуры МНЭ и МИИР
  5. Прокуроров могут обязать принимать меры за бездействие по делам о педофилии в Казахстане