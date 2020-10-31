Функции комитета по делам строительства и ЖКХ могут измениться в Казахстане

Нур-Султан. 31 октября. КазТАГ – Функции комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства индустрии и инфраструктурного развития могут измениться в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В положении республиканского государственного учреждения «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан» (…): подпункт 46) пункта 14 (функции – КазТАГ) изложить в следующей редакции: «46) организация разработки, согласование, утверждение, регистрация и введение в действие (приостановление действия, отмена) государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства», — говорится в проекте приказа министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

В действующем положении комитета подпункт 46 пункта 14 гласит: «организация разработки, утверждение, введение в действие и отмена государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства, жилищно-коммунальной сферах».