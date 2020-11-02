Годовой эффект от энергосберегающих мероприятий в 2019 году превысил Т28 млрд – МИИР РК

Нур-Султан. 2 ноября. КазТАГ – Годовой эффект от энергосберегающих мероприятий в 2019 году превысил Т28 млрд, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

«Специалисты комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК подсчитали эффект от внедрения энергосберегающих технологий в Казахстане в 2019 году. Т28,2 млрд – такова сумма полученной экономии», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

В ведомстве уточнили, что в рамках деятельности АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения» ведется государственный энергетический реестр (ГЭР) предприятий, куда включены государственные учреждения и субъекты квазигосударственного сектора, потребляющие более 100 тонн условного топлива (т.у.т.) в год, а также субъекты бизнеса, потребляющие более 1500 т.у.т. в год. Таких субъектов, по итогам 2019 года, в госреестре зарегистрировано 20 533.

«Ключевым инструментом политики энергосбережения является – ГЭР. В 2018 году годовая экономия, полученная от снижения энергопотребления путем внедрения энергосберегающих мероприятий составила Т27 млрд. Энергоэффективность повысили 472 субъекта ГЭР. В результате, показатель энергоемкости ВВП в 2018 году снизился на 21,6% от уровня 2008 года. С 2013 года субъектами ГЭР было привлечено Т302,2 млрд инвестиций», — сказано в сообщении.

Как отмечается, насколько снизился показатель энергоемкости ВВП по итогам 2019 года, специалисты смогут сказать только по итогам 2020 года.

«Общее потребление энергоресурсов субъектами ГЭР за 2019 год составило 61,1 млн т.у.т. Доля бизнеса – 59%, учреждений квазигосударственного сектора – 39%, государственных учреждений – 2%. Ведение ГУР дает возможность наблюдения за ростом/снижением энергопотребления, реализацией предприятиями планов внедрения энергосберегающих технологий, возможность проведения ежегодного анализа и энергоаудита, а также сбора прогнозных показателей», — добавили в МИИР.