«Не наши»: что общего между митингом в Алматы и Хэллоуином 02.11.2020 14:00 Евгения САЗОНОВА Общество 253 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 18 Похожие материалы: Кому нужны наши органы и голоса? Создатель «Бората»: Казахстан в фильме не имеет ничего общего с реальной страной Страны ЕАЭС готовятся к гармонизации финансового законодательства в рамках общего финрынка «Выборы в Казахстане и сценарии Беларуси и Кыргызстана: что общего?». «Экспаты, убытки и удаленка: что ждет нефтесервисный рынок Казахстана». «Петицию казахстанцев против «Бората-2» прокомментировали в Генконсульстве США» Более 300 прибывших в ночь на пятницу авиарейсами казахстанцев поместили на карантин