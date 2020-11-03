Более полумиллиона человек стоят в очереди на жилье в Казахстане

Нур-Султан. 3 ноября. КазТАГ – Более 530 тыс. человек стоят в очереди на жилье в Казахстане, сообщил председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Мархабат Жайымбетов

«На сегодня в очереди нуждающихся в жилье состоят свыше 530 тыс. граждан. Для обеспечения прозрачности оказываемой поддержки с текущего года используется Единая республиканская база очередников, которая интегрирована с информационными системами государственных органов и имеет достоверные сведения по нуждаемости в жилье и доходах очередников», — сказал Жайымбетов на брифинге во вторник.

При этом, по информации МИИР, по данным на 1 октября 2020 точная цифра составляет 534 683 граждан.

Как сообщил Жайымбетов, за годы независимости социальным жильем были обеспечены 114 тыс. человек.

«За годы независимости были реализованы несколько государственных программ. Это Государственные программы развития жилищного строительства в 2005-2011 годах, «Доступное жилье-2020», программы «Нұрлы жол» и развития регионов. Социальным жильем было обеспечено свыше 114 тыс. семей, решены жилищные вопросы свыше 63 тыс. дольщиков», — сообщил он.