Суд не увидел нарушения Конституции со стороны минздрава Казахстана касательно карантина

Нур-Султан. 3 ноября. КазТАГ – Суд не увидел нарушения Конституции со стороны министерства здравоохранения Казахстана касательно карантина, передает корреспондент агентства.

«Решением Есильского районного суда столицы от 3 ноября 2020 года заявление группы граждан о признании противоречащими закону и Конституции Республики Казахстан пунктов санитарных правил, утвержденных приказом министра здравоохранения, оставлено без удовлетворения», — говорится в сообщении пресс-службы Есильского районного суда Нур-Султана во вторник.

Заявители обжаловали «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно- противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению возникновения угрозы распространения коронавирусной инфекции».

«Они (истцы – КазТАГ) указали, что введенные ограничения, предусматривающие использование средств индивидуальной защиты и антисептиков, в том числе ношение медицинских масок, избирательные ограничения для лиц старше 65 лет, нарушают конституционные права граждан, и что у министра здравоохранения нет на это полномочий. Суд, исходя из требований Конституции, имеющей высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории Республики, пришел к выводу о необоснованности заявленных требований», — сказано в сообщении.

Как заявили в суде, согласно пункту 1 статьи 39 Конституции права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.

Согласно подпункту 89) пункта 1 статьи 1 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» министерство здравоохранения, по данным суда, осуществляет руководство и межотраслевую координацию в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Также в суде добавили, что подпункт 25) пункта 1 статьи 95 Кодекса предусматривает, что санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к объектам, подлежащим государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и содержат требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий, в том числе осуществлению санитарной охраны территории Казахстана, введению ограничительных мероприятий, в том числе карантина, в отношении больных инфекционными и паразитарными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок населения.

«С учетом возложенных на минздрав полномочий и ответственности за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, судом введенные санитарные правила признаны законными. Решение суда не вступило в законную силу», — добавили в Есильском районном суде.