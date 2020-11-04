«Раскаленный политический октябрь». «С чем связано дело Биртанова?». «От казахских националистов толка нет и не будет». «Не голодаем – недоедаем». «Кто больше всего выиграл после кордайских погромов?»

Сетевой Казахстан 4 ноября 2020г.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Артем НОВОЖИЛОВ – «Раскаленный политический октябрь» — Аккомпанементом объявленных в Казахстане парламентских выборов звучали события в ближнем зарубежье: армяно-азербайджанская война в Нагорном Карабахе (в чем как оказалось казахстанские эксперты совсем не разбираются), дальнейшая деградация Кыргызстана и майданные хороводы в Беларуси. «Гвоздем» месяца стала премьера фильма «Борат 2», который, как у нас до сих пор не поняли, помимо решения чисто своих пропагандистких задач, навязывает образ Казахстана как неполноценной нелепой страны как для мировой элиты, так и для самой казахстанской элиты.

365 INFO . KZ . «От казахских националистов толка нет и не будет» — По мнению общественного деятеля Мухтара ТАЙЖАНА, казахскоязычным националистам для достижения целей не хватает единства, пишет Аrasha. «Есть удивительное явление — недоверие в кругу казахских националистов. Друг друга обвиняют, мол, этот продажный, тот агент, этот такой, тот сякой. В результате не могут добиться ни одной цели. Власти не надо даже провоцировать. У казахскоязычных националистов собрание может легко завершиться дракой между собой». Публикация общественного деятеля вызвала горячее обсуждение в соцсети. Но призыв к объединению пока не услышан.

«Почему амнистия плохой признак» — Эксперты в области уголовного права снова спорят, кому из казахстанских сидельцев улыбнется удача через год выйти на свободу. На днях расширенной коллегии МВД президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ заявил об очередной амнистии осужденных к 30-летию независимости в 2021 году. У исполнительного директора общественного фонда «Хартия за права человек» Жемис ТУРМАГАМБЕТОВОЙ есть свое видение — Я не против этой амнистии. Но решительно против столь частых амнистий. В прошлые годы, особенно после 2010, они проводились едва ли не каждый год. Я еще тогда говорила, что без изменения законодательства и без его гуманизации это будет продолжаться вечно.

IA — CENTR . RU . «С чем связано дело Биртанова?» — Казахстанский политолог и главный редактор биографической энциклопедии «Кто есть Кто в Казахстане» Данияр АШИМБАЕВ прокомментировал новости, связанные с задержанием Биртанова — При арестах чиновника выше первого замминистра стараются получить политическую санкцию. Во-первых, это возможность подстраховаться. Во-вторых, есть возможность показать имеющиеся доказательства. Если человек, дающий санкцию, посчитает, что они недостаточны, надо будет «копать» дальше. В случае с Биртановым, однако, есть странность – почему-то делом занимается не Финпол, не Комитет нацбезопасности, а комитет финмониторинга, который совсем недавно начал заниматься подобными темами. Это ведомство только-только стало силовой структурой.

EXCLUSIVE . KZ . «Порог явки избирателей – ключ к политическому олимпу» — Выборы в Беларуси и Кыргызстане породили волну протестов против фальсификации их результатов. Поскольку в Казахстане высока вероятность низкой явки, в самом механизме наших выборов заложена мина. Учитывая, что по нашему законодательству избранным считается кандидат, набравший более 50 процентов голосов, принявших участие в голосовании, а не от общего числа избирателей, нетрудно предположить, что результаты выборов могут стать поводом для серьезного социального конфликта. Чтобы это предупредить, надо совершенствовать избирательное законодательство.

DIALOG . KZ . «Азат ПЕРУАШЕВ продолжает фонтанировать «оригинальными» идеями» — Видно, не взопрели озимые на ниве декоммунизации Азата ПЕРУАШЕВА, лидера партии «Ак жол». Массового строительства «перуашевок» без санузлов в малогабаритных квартирах тоже не наблюдается. Вот и стал политический деятель изрекать мудрости в свете электорального процесса. Очередная его идея предлагает запретить акимам возглавлять филиалы партии «Нур Отан». Примечательно, что когда г-н Перуашев входил в политсовет НДП «Нур Отан», то против членства акимов в партии власти ничего не имел.

TIME . KZ . «Прямым текстом: кому надбавки, а кому — …» — Почему все-таки отменили компенсации медикам, заразившимся коронавирусом на работе, и семьям скончавшихся от этой заразы эскулапов? С чьей подачи было принято такое решение? Кто еще может войти в список получающих надбавки за работу в ковидной зоне риска? Об этом — в эксклюзивном интервью вице-министра здравоохранения Асем НУСУПОВОЙ — У нас есть другая система поддержки медиков – стимулирующие надбавки к заработной плате. Первая группа очень высокого риска (персонал инфекционных стационаров, в том числе реанимационных отделений) – они получают 850 тысяч тенге к основной зарплате. Вторая – высокого риска (средние и младшие медработники провизорных стационаров, врачи и фельдшеры скорой помощи) – 425 тысяч тенге. Третья – среднего риска (врачи, средние и младшие медработники карантинных стационаров, санитарные врачи, водители скорой помощи) – 212,5 тысячи тенге.

«Не голодаем – недоедаем» — Казахстанцы плохо питаются. При этом стол сельчан, снабжающих продуктами питания горожан, скуднее и беднее, чем у градожителей, втрое. Потому что харчи… дорогие, утверждают хуторяне. Как можно исправить этот дисбаланс? Директор Центра стратегических разработок и устойчивого развития АО “Институт экономических исследований” Бахытгуль ХАМБАР на той же продовольственной конференции поделилась наблюдением: в классическом понимании казахстанцы сегодня не голодают, а недоедают.

«Древний, но современный» — Таким обещает стать в течение предстоящих 15 лет святыня Казахстана – Туркестан. Спустя два года после получения статуса областного центра Туркестан обзавелся новым генпланом — во вторник его утвердили в правительстве.

CARAVAN . KZ . Адил УРМАНОВ – «Кто больше всего выиграл после кордайских погромов?» — Кто больше получил выгоды от февральских погромов? Если отстраниться от вопросов о национальных особенностях и просто рассмотреть конфликт двух групп людей – группы А и группы Б, выгоду получили, как ни странно, дунгане. О них узнали. Их проблемы были озвучены. Общество захотело узнать, кто они такие. Людям стали интересны их культура и кухня. Затем наконец-то решена проблема переполненных школ: в Масанчи строят учебное заведение на 600 мест. Акимат залил асфальтом села. Нацкомпания провела газ. Стало удобнее жить. Газ, электроэнергия и асфальт – уже возможность для открытия новых производств.

KURSIV . KZ . «В каком вузе учатся самые «дорогие» для бюджета бакалавры» — По данным исследовательской группы Cybermetrics Lab при европейском центре CSIC, в мире действует 30 586 университетов. Из них 125 вузов – казахстанские (в это число не включены четыре филиала зарубежных учебных заведений, работающих в республике). Соотношение количества вузов и населения в Казахстане почти в два раза выше, чем в мире, но ниже, чем в США, стране-лидере образовательного рынка. В среднем в мире на один миллион человек приходится четыре вуза, в нашей стране – 7, а в США – 10 вузов.

INFORMBURO . KZ . ««Мы переходим в разряд нечитающей нации». Какое будущее ждёт библиотеки Казахстана» — Депутат мажилиса Ирина СМИРНОВА — «Нужно использовать библиотеки как коворкинг-центры. Туда можно привлекать участников программы «Енбек» – они могут там получать второе образование. Мы переходим в разряд нечитающей нации. Осталось очень мало книжных магазинов. Те, которые есть, наполнены одним типом литературы: «Разбогатей», «Как сделать бизнес преуспевающим», «Как увести мужа» – на потребу дня, а литературы, которая несёт научные познания, практически нет«, – сказала она. По её мнению, Минкультуры нужно изучить международный опыт и поменять подходы к библиотечному делу.

EHONEWS . KZ . «Самозанятость становится псевдонимом бедности и нищеты в Казахстане» — Если верить данным комитета по статистике, по итогам 2019 года в Казахстане насчитывалось более 2,3 миллиона самозанятых граждан. При этом занятость 1,8 миллиона из них расценивалась как продуктивная. Какие плюсы и минусы «работать на себя» и почему в нашей республике такое большое количество самозанятых людей?

EXPRESS — K . KZ . «Без бумажки ты букашка – макулатурные войны в Казахстане» — Сборщики макулатуры и производители гофрокартона сошлись стенка на стенку. Кто кого вперед упакует? Переработкой макулатуры в Казахстане занимается 331 предприятие – 318 мелких, 10 средних, три крупных. Напрямую в отрасли заняты 2 800 работников, а если посчитать и смежников, то получится более четырех тысяч. Они производят гофрокартон, упаковку, туалетную бумагу, бумажные стаканчики, лотки для яиц (а их требуется очень много, казахстанские несушки выдают ежегодно 5 млрд яиц!) на сумму около 60 млрд тенге.

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