«Раскаленный политический октябрь». «С чем связано дело Биртанова?». «От казахских националистов толка нет и не будет». «Не голодаем – недоедаем». «Кто больше всего выиграл после кордайских погромов?»

День за днем 472 0
Сетевой Казахстан 4 ноября 2020г.

KAZVEDOMOSTI.KZ. Артем НОВОЖИЛОВ – «Раскаленный политический октябрь» — Аккомпанементом объявленных в Казахстане парламентских выборов звучали события в ближнем зарубежье: армяно-азербайджанская война в Нагорном Карабахе (в чем как оказалось казахстанские эксперты совсем не разбираются), дальнейшая деградация Кыргызстана и майданные хороводы в Беларуси. «Гвоздем» месяца стала премьера фильма «Борат 2», который, как у нас до сих пор не поняли, помимо решения чисто своих пропагандистких задач, навязывает образ Казахстана как неполноценной нелепой страны как для мировой элиты, так и для самой казахстанской элиты.

ТАЙЖАН365INFO.KZ. «От казахских националистов толка нет и не будет» — По мнению общественного деятеля Мухтара ТАЙЖАНА, казахскоязычным националистам для достижения целей не хватает единства, пишет Аrasha. «Есть удивительное явление — недоверие в кругу казахских националистов. Друг друга обвиняют, мол, этот продажный, тот агент, этот такой, тот сякой. В результате не могут добиться ни одной цели. Власти не надо даже провоцировать. У казахскоязычных националистов собрание может легко завершиться дракой между собой». Публикация общественного деятеля вызвала горячее обсуждение в соцсети. Но призыв к объединению пока не услышан.

«Почему амнистия плохой признак» — Эксперты в области уголовного права снова спорят, кому из казахстанских сидельцев улыбнется удача через год выйти на свободу. На днях расширенной коллегии МВД президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ заявил об очередной амнистии осужденных к 30-летию независимости в 2021 году. У исполнительного директора общественного фонда «Хартия за права человек» Жемис ТУРМАГАМБЕТОВОЙ есть свое видение — Я не против этой амнистии. Но решительно против столь частых амнистий. В прошлые годы, особенно после 2010, они проводились едва ли не каждый год. Я еще тогда говорила, что без изменения законодательства и без его гуманизации это будет продолжаться вечно.

IACENTR.RU. «С чем связано дело Биртанова?» — Казахстанский политолог и главный редактор биографической энциклопедии «Кто есть Кто в Казахстане» Данияр АШИМБАЕВ прокомментировал новости, связанные с задержанием Биртанова — При арестах чиновника выше первого замминистра стараются получить политическую санкцию. Во-первых, это возможность подстраховаться. Во-вторых, есть возможность показать имеющиеся доказательства. Если человек, дающий санкцию, посчитает, что они недостаточны, надо будет «копать» дальше. В случае с Биртановым, однако, есть странность – почему-то делом занимается не Финпол, не Комитет нацбезопасности, а комитет финмониторинга, который совсем недавно начал заниматься подобными темами. Это ведомство только-только стало силовой структурой.

EXCLUSIVE.KZ. «Порог явки избирателей – ключ к политическому олимпу» — Выборы в Беларуси и Кыргызстане породили волну протестов против фальсификации их результатов. Поскольку в Казахстане высока вероятность низкой явки, в самом механизме наших выборов заложена мина. Учитывая, что по нашему законодательству избранным считается кандидат, набравший более 50 процентов голосов, принявших участие в голосовании, а не от общего числа избирателей, нетрудно предположить, что результаты выборов могут стать поводом для серьезного социального конфликта. Чтобы это предупредить, надо совершенствовать избирательное законодательство.

«Технари» уезжают из РК «Технари» уезжают из РК
3068

DIALOG.KZ. «Азат ПЕРУАШЕВ продолжает фонтанировать «оригинальными» идеями» — Видно, не взопрели озимые на ниве декоммунизации Азата ПЕРУАШЕВА, лидера партии «Ак жол». Массового строительства «перуашевок» без санузлов в малогабаритных квартирах тоже не наблюдается. Вот и стал политический деятель изрекать мудрости в свете электорального процесса. Очередная его идея предлагает запретить акимам возглавлять филиалы партии «Нур Отан». Примечательно, что когда г-н Перуашев входил в политсовет НДП «Нур Отан», то против членства акимов в партии власти ничего не имел.

Асем НУСУПОВАTIME.KZ. «Прямым текстом: кому надбавки, а кому — …» — Почему все-таки отменили компенсации медикам, заразившимся коронавирусом на работе, и семьям скончавшихся от этой заразы эскулапов? С чьей подачи было принято такое решение? Кто еще может войти в список получающих надбавки за работу в ковидной зоне риска? Об этом — в эксклюзивном интервью вице-министра здравоохранения Асем НУСУПОВОЙ — У нас есть другая система поддержки медиков – стимулирующие надбавки к заработной плате. Первая группа очень высокого риска (персонал инфекционных стационаров, в том числе реанимационных отделений) – они получают 850 тысяч тенге к основной зарплате. Вторая – высокого риска (средние и младшие медработники провизорных стационаров, врачи и фельдшеры скорой помощи) – 425 тысяч тенге. Третья – среднего риска (врачи, средние и младшие медработники карантинных стационаров, санитарные врачи, водители скорой помощи) – 212,5 тысячи тенге.

«Не голодаем – недоедаем» — Казахстанцы плохо питаются. При этом стол сельчан, снабжающих продуктами питания горожан, скуднее и беднее, чем у градожителей, втрое. Потому что харчи… дорогие, утверждают хуторяне. Как можно исправить этот дисбаланс? Директор Центра стратегических разработок и устойчивого развития АО “Институт экономических исследований” Бахытгуль ХАМБАР на той же продовольственной конференции поделилась наблюдением: в классическом понимании казахстанцы сегодня не голодают, а недоедают.

«Древний, но современный» — Таким обещает стать в течение предстоящих 15 лет святыня Казахстана – Туркестан. Спустя два года после получения статуса областного центра Туркестан обзавелся новым генпланом — во вторник его утвердили в правительстве.

CARAVAN.KZ. Адил УРМАНОВ – «Кто больше всего выиграл после кордайских погромов?» — Кто больше получил выгоды от февральских погромов? Если отстраниться от вопросов о национальных особенностях и просто рассмотреть конфликт двух групп людей – группы А и группы Б, выгоду получили, как ни странно, дунгане. О них узнали. Их проблемы были озвучены. Общество захотело узнать, кто они такие. Людям стали интересны их культура и кухня. Затем наконец-то решена проблема переполненных школ: в Масанчи строят учебное заведение на 600 мест. Акимат залил асфальтом села. Нацкомпания провела газ. Стало удобнее жить. Газ, электроэнергия и асфальт – уже возможность для открытия новых производств.

Военный союз России и Китая уже реален Военный союз России и Китая уже реален
2342

KURSIV.KZ. «В каком вузе учатся самые «дорогие» для бюджета бакалавры» — По данным исследовательской группы Cybermetrics Lab при европейском центре CSIC, в мире действует 30 586 университетов. Из них 125 вузов – казахстанские (в это число не включены четыре филиала зарубежных учебных заведений, работающих в республике). Соотношение количества вузов и населения в Казахстане почти в два раза выше, чем в мире, но ниже, чем в США, стране-лидере образовательного рынка. В среднем в мире на один миллион человек приходится четыре вуза, в нашей стране – 7, а в США – 10 вузов.

Ирина СМИРНОВАINFORMBURO.KZ. ««Мы переходим в разряд нечитающей нации». Какое будущее ждёт библиотеки Казахстана» — Депутат мажилиса Ирина СМИРНОВА — «Нужно использовать библиотеки как коворкинг-центры. Туда можно привлекать участников программы «Енбек» – они могут там получать второе образование. Мы переходим в разряд нечитающей нации. Осталось очень мало книжных магазинов. Те, которые есть, наполнены одним типом литературы: «Разбогатей», «Как сделать бизнес преуспевающим», «Как увести мужа» – на потребу дня, а литературы, которая несёт научные познания, практически нет«, – сказала она. По её мнению, Минкультуры нужно изучить международный опыт и поменять подходы к библиотечному делу.

EHONEWS.KZ. «Самозанятость становится псевдонимом бедности и нищеты в Казахстане» — Если верить данным комитета по статистике, по итогам 2019 года в Казахстане насчитывалось более 2,3 миллиона самозанятых граждан. При этом занятость 1,8 миллиона из них расценивалась как продуктивная. Какие плюсы и минусы «работать на себя» и почему в нашей республике такое большое количество самозанятых людей?

EXPRESSK.KZ. «Без бумажки ты букашка – макулатурные войны в Казахстане» — Сборщики макулатуры и производители гофрокартона сошлись стенка на стенку. Кто кого вперед упакует? Переработкой макулатуры в Казахстане занимается 331 предприятие – 318 мелких, 10 средних, три крупных. Напрямую в отрасли заняты 2 800 работников, а если посчитать и смежников, то получится более четырех тысяч. Они производят гофрокартон, упаковку, туалетную бумагу, бумажные стаканчики, лотки для яиц (а их требуется очень много, казахстанские несушки выдают ежегодно 5 млрд яиц!) на сумму около 60 млрд тенге.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

Похожие материалы:

  1. Увеличить количество казахских кюев в радиоэфире потребовал сенатор
  2. Что предшествовало следствию по делу Биртанова
  3. «Опоясанный» Казахстан. Стоит ли рубить сук, на котором мы сидим?». «Грозный и властный судья райсуда – всего лишь маска, за которой прячется запуганный человек». «Страшнее коронавируса». «Тараканьи бега в Алматы»
  4. В КФМ прокомментировали расследование в отношении экс-министра Биртанова
  5. Суд санкционировал арест экс-главы миздрава Елжана Биртанова