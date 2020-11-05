ДУМК создает религиозный канал – Тазабек согласен закрыть «Асыл Арна» и передать контент

Нур-Султан. 5 ноября. КазТАГ – Духовное управление мусульман (ДУМК) создает в Казахстане новый религиозный телеканал, в этой связи основатель и руководитель исламского телеканала «Асыл Арна» Мухамеджан Тазабек выразил готовность закрыть канал и передать его контент новой структуре, передает корреспондент агентства.

«Во время карантина возросла важность проведения разъяснительной работы через интернет. Вместе с тем, в век информации мы решили осваивать новые технологии и телевидение для разъяснительной работы. Поэтому мы хотим запустить при ДУМК свой национальный телеканал «Халык Арна», — сообщили в пресс-службе ДУМК.

Отмечается, что на данный момент завершено формирование контента для нового телеканала.

«Большинство религиозных программ, интервью, сюжетов и видео-роликов будут сниматься в головном офисе ДУМК», — сказано в сообщении.

Ожидается, что канал будет вещать в кабельных сетях «Отау ТВ» и «Алма ТВ».

«Недавно, когда мы встречались с Верховным муфтием Наурызбаем кажы Таганулы, мы говорили о религиозном канале «Халык Арна», который начинает свою работу. Я сказал: «Если вы откроете религиозный канал, то я закрою «Асыл Арна» и открою вместо него другой, а весь религиозный контент передам вам». Это связано с тем, что духовенство должно быть полностью вовлечено в религиозную разъяснительную работу. Сейчас, в отличие от того, что было раньше, компетенций, кадрового состава и финансов духовенства достаточно, чтобы обеспечить работу религиозного канала. Да и стране удобно, когда информация без обращения к каким-то внешним источникам распространяется через один канал», — сказал, в свою очередь, Тазабек.

По его словам, 10 лет назад, когда создавался канал «Асыл Арна», не было альтернатив, с которыми можно было бы сравнивать или ориентироваться на них.

«Мы боролись, пребывали в исканиях, что-то преувеличивали, что-то недооценивали, советовались с людьми и пришли к тому, что имеем сейчас. Это было время, когда в эфире распространялись воззвания, но Коран не читался, когда громко звучали религиозные мотивы, но звучал призыв к молитве. Сколько родителей слушали интервью, сколько молодых людей усвоили духовные уроки, сколько программ мы смотрели с нашими детьми. Хвала Аллаху, мы рады, что духовенство повзрослело и принимает на себя такое тяжелое бремя и религиозное наследие. Желаем «Халык Арна» удачи и творческих успехов», — добавил религиозный журналист и акын.

Он добавил, что до конца 2020 года «Асыл Арна» разработает новую концепцию и предстанет перед своими зрителями под новым названием «ТалимТВ». Канал, по его словам, продолжит свою деятельность в социально-семейном, научно-познавательном и культурно-просветительском направлениях.

«Он также станет мотивационной консервативной платформой, предлагающей зрителям социальные модели для подражания. Это великий дар от Всевышнего, что мы можем использовать наши стихи и организаторские способности на благо страны, для духовного служения людям. Да благословит нас всех Аллах!» — заключил Тазабек.

Напомним, ранее стало известно, что основатель и руководитель исламского телеканала «Асыл Арна» Мухамеджан Тазабек открыл телепроект «Тәлім Trend» («тәлім» с казахского – «пример», «урок», «назидание») на канале Qazaqstan. В интервью агентству КазТАГ он заверил, что не будет затрагивать тему религии в своей программе на национальном канале. Также редакция МИА КазТАГ попросила прокомментировать многочисленные сообщения о том, что Тазабек является приверженцем нетрадиционного для Казахстана религиозного течения – салафизма, в том числе пост известного казахстанского журналиста Дины Елгезек, в котором она попыталась обратить внимание главы государства на ситуацию. Однако помощники Тазабека еще до интервью заявили, что он не будет комментировать вопросы, связанные с салафизмом, а когда представитель МИА КазТАГ начала задавать соответствующий вопрос, один из представителей окружения главы «Асыл Арна» подошел и нажал на кнопку остановки записи на камере журналиста.

Елгезек позже выразила мнение, что подобного рода решения, как наполнение госканала религиозным контентом, исходят не от председателя правления АО РТРК «Qazaqstan» Ляззат Танысбай, а от лиц, занимающих более высокие посты.