Нур-Султан. 5 ноября. КазТАГ — На западе, севере и востоке Казахстана ожидаются снег и дождь в четверг, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большую часть территории Казахстана оказывает влияние антициклон, с которым сохранится преимущественно погода без осадков. Лишь на западе, севере и востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами пройдут осадки в виде дождя и снега. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на северо-востоке гололед», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура днем +5+7, ночью -3-5.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +12+14, ночью 0+2.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +19+21, ночью +1+3.

В Восточно-Казахстанской области снег и дождь, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +5+10, ночью -5-10.

Акмолинской области области без осадков, местами туман. Днем +3+8, ночью 0-5.

В Актюбинской области без осадков, местами туман. Днем +12+17, ночью 0+5.

В Атырауской области без осадков, местами туман. Днем +14+19, ночью +7+12.

В Жамбылской области без осадков, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +10+15, ночью -3+2.

В Северо-Казахстанской области днем дождь и снег, ночью без осадков, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +1+6, ночью 0-5.

В Туркестанской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +17+22, ночью +1+6.

В Кызылординской области без осадков. Днем +8+13, ночью 0-5.

В Западно-Казахстанской области кратковременный дождь. Днем +8+13, ночью +1+6.

В Костанайской области без осадков, туман. Днем +5+10, ночью -3+2.

В Карагандинской области без осадков, местами туман. Днем +2+7 (на юге +10), ночью -3-8 (на юге -11).

В Алматинской области без осадков. Днем +10+15, ночью -3+2.

В Мангистауской области без осадков. Днем +17+22, ночью +9+14.

В Павлодарской области дождь со снегом, туман, гололед, ветер 18 метров в секунду. Днем +3+8, ночью 0-5.

«В ближайшие сутки на реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности и охлаждение водной поверхности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — предупредили синоптики.