Тазабек: Я убедился, что салафизм – это секта, за которой могут быть политические силы

Алматы. 5 ноября. КазТАГ – Основатель и руководитель исламского телеканала «Асыл Арна» Мухамеджан Тазабек на внеочередном заседании совета ученых в Алматы рассказал о своих религиозных взглядах, передает корреспондент агентства.

«Взгляды Мухамеджана вызывают сомнения», «Он не симпатизирует учениям Матруди (Абу Мансур аль-Матуриди, великий исламский мыслитель суннитского направления – КазТАГ)», «Он связан с саудитами» – такие мнения высказывает общественность, и это проблема. Чтобы быть чистым перед Всевышним, и чтобы вы убедились, я хочу изложить свои религиозные взгляды. В те времена, я был акыном, народ меня узнавал, один мулла похлопает по плечу, еще один приехавший после обучения за рубежом делится мыслями, и, к сожалению, результаты работы Духовного управления мусульман (ДУМК) тогда еще не были заметны, еще не были сформированы единые подходы, не появились еще свои известные проповедники. Знали в основном Абдуллу Жолдаса (исламский ученый – КазТАГ). В такие вот времена мы в основном слушали приехавших после обучения из Саудовской Аравии, из Египта», — сказал Тазабек.

Он признался, что сам провел в то время порядка шести-восьми месяцев в Саудовской Аравии. По его словам, он не испытал какой-то особой любви к тому, что он там узнал, и не ощутил того, что его, возможно, втягивают в какое-то течение.

«Оказывается, одна группа меня втягивала в одно течение, другая – в другое, и я этого не почувствовал и вернулся на Родину», — отметил журналист и акын.

По его признанию, он считал услышанное в арабских странах истиной в последней инстанции, и долгое время придерживался только этой версии.

«После того, как я услышал со временем другие версии и варианты, в том числе от ДУМК, во мне зародились сомнения и я начал отдаляться от того, что услышал за рубежом. Вместе с тем, общение с теми, с кем я познакомился на раннем этапе карьеры, сохранилось. Я слышал о том, как они критиковали Матруди и традиционные казахские ценности, и, хотя я и не поддерживал все это, но учитывал и такие мнения. И вот на таком этапе, когда я был акыном, не до конца осознавал ответственность за сказанное, подходя к интервью как творческий человек, были моменты, когда я говорил что-то, что выходило за рамки допустимого. Со временем, общаясь с учеными, с экспертами, в тот числе и о том, кем был Матруди, за последние семь-восемь лет я расставил все точки над «i» и последнюю точку поставил Наурызбай кажы Таганулы (Верховный муфтий Казахстана – КазТАГ)», — сказал Тазабек.

Как сказал акын, совсем недавно Верховный муфтий окончательно развеял все его сомнения.

«Иными словами, мы должны не только молиться за Матруди, а понимать, что он основоположник нашего (казахского – КазТАГ) направления ислама, которого придерживались наши предки, придерживался Абай, а также такие же как я талантливые казахи, акыны прошлого – я признаю это», — добавил основатель канала «Асыл Арна».

Также он добавил, что больше не взаимодействует активно с прежним кругом общения.

«Хвала Всевышнему, сейчас достаточно проповедников от ДУМК, которые полностью отвечают всем нашим запросам. Возможно, раньше их не было, сейчас их достаточно», — сказал глава «Асыл Арна», приведя в пример современных имамов мечетей.

Всем присутствующим он выразил признательность за то, что изменил свои взгляды.

«Сейчас я не стесняюсь говорить открыто, что я придерживаюсь учений Матруди, и я говорю это не для отвода глаз или из политических соображений, а потому, что таковы сейчас мои убеждения. Мы говорим часто о тех, кто называют себя салафитами – ни от кого я не страдал как от них: они выпустили специальную фетву про «Асыл Арна», сколько человек уволились из «Асыл Арна», прекратилось финансирование, скольким спонсорам они говорили вещи, которые привели к разрыву отношений. Они (салафиты – КазТАГ) нанесли мне серьезный ущерб с точки зрения финансов, репутации и авторитета. И в целом, я окончательно убедился, что они (салафиты – КазТАГ) – секта, и я открыто им сейчас говорю об этом», — подчеркнул Тазабек.

При этом, он пояснил, что этому выводу предшествовали действия самих салафитов, которые очерняли множество других исламских течений и учений.

«Я полностью убедился, что это секта, и возможно, за ней скрываются какие-то определенные политические силы. Я и раньше сомневался, я давно влился в их ряды, но были сомнения и я не находил подтверждений своим предположениям. Считал, что, возможно это какое-то баловство, но то, что за этим (салафизмом – КазТАГ) скрываются определенные силы, чья цель – ввергнуть народ в смуту, и что это секта – я убедился на 200%, и уже два года считаю так», — сказал журналист.

Также он добавил, что у него был серьезный спор с бизнесменами месяца три назад.

«Можно сказать, что во время этого спора я сражался с мечом в руке, так как этих людей нужно было спасать. Когда они начали излагать усвоенные взгляды (салафизма – КазТАГ), вплетая в свою речь священные Мекку и Медину, стало по-настоящему страшно», — добавил Тазабек.

Он еще раз подтвердил свою приверженность традиционному для казахов течению ислама.

«Меня акыном сделали Всевышний и мой народ с его традициями. Поэтому мои взгляды таковы, отношение к салафизму таково, как я описал, и я не тот, кто игнорирует их учения, а напротив – говорит всем, почему им не стоит верить, критикует их, так как я тот, кто знает эти взгляды и хитрости (салафитов – КазТАГ) изнутри. И я пришел для того, чтобы все знали, каких я придерживаюсь взглядов сейчас. Я рад, что смог быть услышанным. Хвала Всевышнему, Духовное управление (мусульман – КазТАГ) у нас одно, и мы должны придерживаться его трактовок», — заключил Тазабек.

Напомним, ранее стало известно, что основатель и руководитель исламского телеканала «Асыл Арна» Мухамеджан Тазабек открыл телепроект «Тәлім Trend» («тәлім» с казахского – «пример», «урок», «назидание») на канале Qazaqstan. В интервью агентству КазТАГ он заверил, что не будет затрагивать тему религии в своей программе на национальном канале. Также редакция МИА КазТАГ попросила прокомментировать многочисленные сообщения о том, что Тазабек является приверженцем нетрадиционного для Казахстана религиозного течения – салафизма, в том числе пост известного казахстанского журналиста Дины Елгезек, в котором она попыталась обратить внимание главы государства на ситуацию. Однако помощники Тазабека еще до интервью заявили, что он не будет комментировать вопросы, связанные с салафизмом, а когда представитель МИА КазТАГ начала задавать соответствующий вопрос, один из представителей окружения главы «Асыл Арна» подошел и нажал на кнопку остановки записи на камере журналиста. Елгезек позже выразила мнение, что подобного рода решения, как наполнение госканала религиозным контентом, исходят не от председателя правления АО РТРК «Qazaqstan» Ляззат Танысбай, а от лиц, занимающих более высокие посты.

5 ноября КазТАГ сообщил, что ДУМК создает в Казахстане новый религиозный телеканал, в этой связи Мухамеджан Тазабек выразил готовность закрыть канал «Асыл Арна» и передать его контент новой структуре.