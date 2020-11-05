«В Казахстане все ведут себя, как «маленький Назарбаев». «Агашки» правят бал. И, похоже, это надолго…». «Без коррупции жизнь в Казахстане остановится». «Стратегические программы, проекты – лохотроны?». «Пара недель — и начнется всплеск заболеваемости»

Сетевой Казахстан 5 ноября 2020г.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Из истории президентской администрации» — В этом году институт президентства и аппарат президента отметил свое 30-летие, а администрация президента – 25-летие, но из-за карантинных и иных дел про эти юбилеи забыли. Как, впрочем, и про 100-летие КАССР. В республике были три коллегиальных органа — бюро ЦК Компартии Казахстана, президиум Верховного Совета и Совет Министров, и создание нового института началось с персонификации поста председателя Верховного Совета. Тут надо уточнить, что были посты председателя президиума Верховного Совета (как бы «президента») и председателя Верховного Совета (как бы «спикера»). Осенью 1989 года они были объединены в единую должность, которую в начале 1990 года занял Нурсултан НАЗАРБАЕВ – первый секретарь ЦК Компартии Казахстана. Весной был учрежден пост президента, имевший, по сути, больше символическую власть и державшийся на авторитете Назарбаева как бывшего премьера и действующего партийного лидера.

EXCLUSIVE . KZ . Карлыгаш ЕЖЕНОВА – «В Казахстане все ведут себя, как «маленький Назарбаев»» — Модель поведения лидера бессознательно копируется всем обществом – это аксиома, известная с древнейших времен. В Казахстане, несмотря на формальный уход Назарбаева, каждый мелкий и средний чиновник, как и олигарх, бессознательно ведет себя как «маленький Назарбаев». Модель поведения ТОКАЕВА истеблишментом пока не воспринимается.

SPIK . KZ . ««Агашки» правят бал. И, похоже, это надолго…» — Максим КАЗНАЧЕЕВ – один из самых объективных экспертов. Он не боится высказывать собственное мнение, даже если оно кардинально отличается от общепринятых суждений — Отождествление бизнеса и госслужбы – в корне неправильно, так как у этих сфер деятельности принципиально разное целеполагание. Если бизнес нацелен на получение прибыли любой ценой, порой даже ценой собственного риска, то бюрократия призвана обеспечивать максимальную устойчивость самой себя. Потому-то перенос бизнес-подходов в работу бюрократического аппарата вызывает отторжение. Когда деструктивная роль «младотюрков» стала особо раздражать бюрократию, экс-президент Назарбаев – самый главный «агашка» – принял решение вывести их из игры…

«Насильно мил не будешь, или Зачем предлагают урезать зарплаты за незнание казахского языка» — Не так давно в соцсетях случилась настоящая буря, причиной которой послужил пост казахстанской журналистки и телеведущей Анны ДАНЧЕНКО. Она предложила урезать зарплаты гражданам, не владеющим государственным языком, который сама «акула пера» знает в совершенстве. Чуть позже один из руководителей Агентства по делам госслужбы заявил, что чиновники, не использующие госязык, могут потерять до половины своего жалованья. После подобных высказываний, естественно, появились как противники этой идеи, так и ее сторонники. Казахстанский политолог Данияр АШИМБАЕВ отмечает, что при поступлении на госслужбу сдается тест на знание казахского языка. Однако при желании сдать этот экзамен может любой, кто хотя бы в минимальной степени владеет госязыком – Функция казахского языка на госслужбе носит скорее разговорный характер.

IA — CENTR . RU . Нурлан АДИЛХАНУЛЫ — «Казахстан – потенциальный посредник для карабахского конфликта?» — Карабахская проблема не является чем-то абстрактным и далеким для казахстанского общества, которое уже давно знакомо с ситуацией в регионе. В начале 90-х годов у истоков разрешения армяно-азербайджанского противостояния в Карабахе в качестве одного из международных посредников стоял Нурсултан НАЗАРБАЕВ. Тогда Назарбаева и ЕЛЬЦИНА пригласили посетить НКАО. В итоге в Карабах, Баку и Ереван были направлены спецпосланники из Казахстана, а сам Назарбаев после неоднократного посещения конфликтных зон, начал проводить продолжительные и сложные консультации с тогдашними руководителями Азербайджана и Армении – Абульфасом ЭЛЬЧИБЕЕМ и Левоном ТЕР-ПЕТРОСЯНОМ.

KZAIF . KZ . «Шоу должно продолжаться» — В нашей стране можно решить любой вопрос. И все знают – как. Журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ невесело размышляют о коррупции в Казахстане, пытаясь найти ответ на почти риторический вопрос: суждено ли нам жить с ней всегда? Покойный историк и общественный деятель Нурбулат МАСАНОВ как-то сказал, что без коррупции жизнь в Казахстане остановится. Не дословно, но смысл именно такой. Он был прав на все 100! Коррупция, как, впрочем, и борьба с ней – вечны, поскольку это одно из немногих дел, которые власть научилась делать более-менее эффективно. И потом, это эффективный инструмент балансировки элит.

365 INFO . KZ . «Коронавирус внесет свои коррективы даже в выборы» — В частности, число международных наблюдателей, скорее всего, резко сократится. Значит, нужны свои. Необходимо развивать отечественный институт наблюдателей, например, привлекая гражданских лидеров и блогеров, считает политолог Эдуард ПОЛЕТАЕВ. На своей странице в Facebook он перечислил преимущества такого подхода.

«Экономия денег или уничтожение науки? — ученые бьют тревогу» — Сотрудники Института физиологии человека и животных в связи с оптимизацией ожидают снижения финансирования и говорят о деградации научной деятельности. В Министерстве образования и науки с их доводами не согласны.

EXPRESS — K . KZ . Зира НАУРЗБАЕВА – «Дорога в никуда» — Например, «возрождают» национальные обычаи бывшие коммунисты, а они нашу традиционную культуру понимают так, как ее описывала советская идеология: эксплуатация невесток, воровство девушек, насилие, грубость, невежество, лень. Из ислама мы не берем честность и обязательность, социально-экономическую защиту женщины, взаимоуважение. Ислам у нас: отказ от науки, отношение к женщине как к низшему существу, покупка «индульгенции» за коррупцию.

««Деградация происходит очень быстро». Меф – новый наркотик, угрожающий целому поколению казахстанцев» — Меф – новый наркотик, угрожающий целому поколению казахстанцев, в восемь раз сильнее кокаина. В считанные месяцы он способен превратить цветущего человека в зомби. На сленге таких людей называют «мыками».

FORBES . KZ . «Почему реальная поддержка бизнеса так и не началась» — Депутаты фракции «Ак жол» обвиняют чиновников и финансистов в затягивании исполнения поручения президента о рефинансировании кредитов малого и среднего бизнеса по ставке 6% годовых. В среду, 4 ноября, на пленарном заседании, депутат Азат ПЕРУАШЕВ озвучил запрос фракции на имя главы правительства, в котором депутаты требуют привлечь к ответственности тех должностных лиц, из-за которых поручение президента до сих пор не исполнено.

PLATON . ASIA . «Стратегические программы, проекты – лохотроны?» — Lurkmore отдельно выделяет «государственный лохотрон». Соответственно, лохотронщиками тут он вполне справедливо называет чинушей, элиту, правителей. В какой-то мере нас тоже разводят с помощью таких лохотронов, как стратегические программы, проекты, «чтобы войти в передовые ряды». Как так получилось? В Казахстане с первых лет независимости политическая, экономическая и интеллектуальная элита стала формироваться преимущественно на основе отрицательной селекции, когда «лучшими», «избранными» становились люди, наиболее изобретательные в подхалимстве, интригах и мошенничестве.

KZ . MEDIA . «Толебай Рахыпбеков: «Пара недель — и начнется всплеск заболеваемости»» — Сообщения о второй волне, мутирующем вирусе, локдаунах, карантинах и даже комендантском часе заполнили мировое информационное пространство. Статданные от казахстанского Минздрава тоже неутешительны – количество зараженных коронавирусной инфекцией растет. Хочется верить, что Казахстан проскочит вторую волну, но пока это выглядит маловероятным. Узнать реальную ситуацию мы решили у кандидата медицинских наук, профессора, президента Ассоциации «Primary Health Care» Толебая РАХЫПБЕКОВА — И вторая волна будет более сложная, чем то, что было летом. Потому что надвигается сезон простуд, гриппа, ОРВИ, пневмоний. Трудно будет диагностировать, следовательно, будет сложнее выработать тактику по лечению больных. Вы видите, что происходит в Европе уже сейчас? Но Европа далеко, а вот Россия рядом. Мне звонили друзья из Новосибирска. Предупреждают, чтобы готовились ко второй волне.

TIME . KZ . «Копилка до востребования» — Уже в ближайшем будущем казахстанская пенсионная система претерпит значительные изменения. На рассмотрении депутатов мажилиса находится законопроект “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста”, добрая половина которого посвящена именно нашей пенсионке.

Петр СВОИК — «Земля и то ли воля, то ли неволя» — Выборы объявлены, и давайте подарим партиям, всем, такой избирательский наказ: нужен закон о садоводческих товариществах, без которого дальше хозяйствовать уже невмоготу! Как минимум половина жизни у многих горожан протекает на пригородных дачах. Так не пора ли наладить эту жизнь?

«Тело есть. А есть ли дело?» — Наши читатели пожаловались на полицейских Алматинской области за волокиту в расследовании убийства. Еще в начале минувшего лета на Первомайских прудах, что в Илийском районе Алматинской области, было обнаружено тело местного жителя Руслана КАТПИНА. Родители погибшего мужчины даже наняли адвоката, чтобы знать, как продвигается следствие, но уперлись в стену — почти за пять месяцев полицейские так ничего и не выяснили. Специально ли расследование спускают на тормозах или это уже обычное отношение полиции к своим обязанностям?

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Аскар Умаров: Деятельность «Казинформа» – это 100-летняя информационная история страны» — Международное информационное агентство «Казинформ» в 2020 году отметило большой юбилей – ему исполнилось 100 лет. История агентства началась ровно век назад, и оно пережило многие исторические события. Azattyq Rýhy публикует интервью с председателем правления АО «Международное информационное агентство «Казинформ» Аскаром УМАРОВЫМ — Что сегодня такое АО «МИА «Казинформ»? Это международное информационное агентство «Казинформ», информационный портал baq.kz, информационное агентство baigenews.kz, познавательный портал el.kz, национальный видеопортал kaztube.kz, исторический портал e-history.kz, литературный портал adebiportal.kz, аналитический портал Strategy2050.kz, сайт премьер-министра primeminister.kz, портал coronavirus2020.kz и ряд проектов в социальных сетях и мессенджерах.

LITER . KZ . «Отложить беременность до конца пандемии: совет врачей прокомментировали в Минздраве» — Совет казахстанских медиков — отложить планы на беременность до конца пандемии — прокомментировала вице-министр здравоохранения Ажар ГИНИЯТ — Я думаю, это неправильный совет. Каждый человек сам решает, у каждой женщины есть право забеременеть. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Все условия для ведения беременности и родов созданы.

MK — KZ . KZ . «Кому в Казахстане мешает утилизация старой сельхозтехники» — В Казахстане стартовала пилотная программа по приему комбайнов и тракторов на переработку. Она проводится, как сказал Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут АТАМКУЛОВ, в целях развития отечественного сельхозмашиностроения. То, что большая часть сельхозтехники в Казахстане давно отработала нормативный ресурс, не секрет. В среднем износ по тракторам и комбайнам оценивается в 80 процентов.

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