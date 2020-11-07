Дорожную карту по общему биржевому пространству утвердили в ЕАЭС

Алматы. 7 ноября. КазТАГ – Дорожную карту по общему биржевому пространству утвердили в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Коллегия ЕЭК утвердила дорожную карту по формированию общего биржевого пространства ЕАЭС», — говорится в сообщении.

Как сообщили в комиссии, общее биржевое пространство «будет формироваться как взаимосвязанная система биржевой торговли ценными бумагами и финансовыми инструментами на организованных рынках стран союза, объединенная между собой на основе согласованных процедур и технологий, и будет способствовать развитию общего финансового рынка ЕАЭС».

«Общее биржевое пространство в рамках ЕАЭС позволит сформировать фундамент для свободного передвижения капитала, повысить качество фондирования, расширить инвестиционные и сберегательные возможности для населения и создать механизмы для проведения трансграничных операций. В результате реализации дорожной карты появятся стимулы для увеличения трансграничной активности эмитентов государств-членов, расширения взаимодействия участников биржевой торговли, возрастет доверие инвесторов к финансовым рынкам в ЕАЭС», — сказал министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков.

Отмечается, что дорожная карта предусматривает разработку ряда международных договоров, в частности о: допуске брокеров и дилеров одного государства-члена к участию в организованных торгах бирж других государств-членов; обеспечении взаимного допуска ценных бумаг на биржи государств-членов; электронном взаимодействии по унифицированным форматам и каналам передачи информации; создании объединенной системы раскрытия корпоративной и финансовой информации; разработке механизмов противодействия злоупотреблениям на рынке ценных бумаг и защиты прав инвесторов; формировании интегрированного расчетно-депозитарного кластера и клиринговой системы.

«Общее биржевое пространство союза повысит инвестиционную привлекательность финансовых рынков и позволит привлечь дополнительные ресурсы в национальные экономики государств-членов. Документ разработан департаментом финансовой политики ЕЭК совместно с уполномоченными органами стран ЕАЭС в рамках концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС», — сказано в сообщении.