Власти Казахстана пообещали не поднимать в ближайшее время цены на сжиженный газ

Актау. 8 ноября. КазТАГ – В ближайшее время цены на сжиженный нефтяной газ (СНГ) поднимать не планируется, сообщает пресс-служба министерства энергетики Казахстана.

«Ситуация с СНГ находится на контроле всех уполномоченных органов, газ отгружается в соответствии с заявками акиматов. Что касается ценообразования во время режима ЧП, по поручению руководства страны и правительства министерствами энергетики и национальной экономики были установлены предельные розничные цены на сжиженный газ для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях. Оптовые цены установлены на уровне Т38 701 за тонну, и в ближайшее время мы их поднимать не планируем», — сказал министр энергетики Нурлан Ногаев в воскресенье в ходе поездки в Жанаозен.

По данным минэнерго, размер доли СНГ, необходимого для поставки через электронные торговые площадки, в период с февраля по июнь 2019 года составил 5%, с июля по сентябрь 2019 года – 10%, с октября 2019 года – 15%, с января по февраль 2020 года – 20% и с марта – 25% от плана поставки на внутренний рынок на соответствующий месяц.

«Согласно Закону РК «О газе и газоснабжении», поэтапно весь объем СНГ по плану поставки необходимо перевести на электронные торговые площадки, за исключением объемов СНГ для бытовых потребителей через групповые резервуарные установки и предприятий нефтегазохимии, для которых сохранится государственное регулирование цен. Нурлан Ногаев отметил, что полный переход на реализацию всего объема СНГ на электронной торговой площадке планируется осуществить поэтапно, что обеспечит плавное и безболезненное дерегулирование цен для конечного потребителя», — добавили в минэнерго.