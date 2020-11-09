46 жилых домов планируют достроить в Алматы до конца 2020 года

Алматы. 9 ноября. КазТАГ – 46 жилых домов планируют достроить в Алматы до конца года, сообщает пресс-служба акима города.

«Жилищное строительство показывает хорошую динамику. По итогам года планируем сдать по всем направлениям 2396 тыс. кв. м жилья, что почти на 300 тыс. кв. м больше, чем в 2019 г.», — написал аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев.

По его данным, масштабное строительство развернуто в «Новом Алматы». По программе «Нұрлы жер» в Наурызбайском районе возводится ЖК «Алма сити» на 127 многоквартирных домов общей площадью 217 840 кв. м. В текущем году будет сдано 100 домов, остальные — в следующем.

«До конца года будет сдан ЖК «Нұрлы дала» на восемь домов площадью 27 371 кв. м. В Алатауском районе строится ЖК «Мадениет» на 22 дома площадью 43 620 кв. м, 16 домов будут сданы до конца года. Оставшиеся — в следующем. Эти микрорайоны застраиваются комплексно, предусмотрены объекты социального назначения», — пишет пресс-служба.

Как уточняется, в целом в 2020 году планируется построить 2396 тыс. кв. м жилья, в том числе коммерческое — 1591 тыс. кв. м, или 17 420 квартир, за счет средств госбюджета — 290 тыс. кв. м, или 5206 квартир, ИЖС — 510 тыс. кв. м, или 2062 дома, общежития — 4,6 тыс. кв. м.

Отмечается, что аким Алматы проверил темпы строительства школ. Дефицит мест в школах — один из главных вопросов, поднимаемых горожанами. В Ауэзовском районе, в мкр. Жетысу-2 к школе №117 возводится пристройка на 900 мест. В Наурызбайском районе на территории школы №186 возводятся пристройка на 513 ученических мест и детский сад на 120 мест.

«В целом к началу следующего учебного года планируем сдать 17 пристроек к школам на 8818 мест. До конца 2021 года – восемь школ на 12 600 мест в Алатауском, Наурызбайском, Турксибском районах», — написал Сагинтаев.