Алматы. 9 ноября. КазТАГ – Citi снизил прогноз цен на нефть на 2021 год из-за опасений по поводу COVID-19, сообщает Reuters.

«Citi снизил прогноз цен на нефть марки Brent и West Texas Intermediate на 2021 год на $5 до $54 и $49 соответственно. Он прогнозирует, что спрос на нефть упадет на 8,9 млн баррелей в сутки в 2020 году, но вырастет более чем на 7 млн баррелей в сутки в 2021 году. Citi Research снизил прогноз цен на нефть на 2021 год после более значительного, чем ожидалось, роста числа случаев COVID-19, но заявил, что сокращение поставок со стороны ОПЕК и ее союзников по-прежнему приведет к постепенному росту цен в следующем году», — говорится в сообщении.

При этом издание отмечает, что при сохранении цен на уровне около $40 Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, группа, известная как ОПЕК+, вероятно, продолжат придерживаться соглашения о сокращении добычи в четвертом квартале 2020 года и в первом квартале следующего года, вместо того, чтобы увеличить производство в январе.

На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на информированные источники сообщило, что ОПЕК+ рассматривает возможность более значительного сокращения добычи нефти в начале следующего года.