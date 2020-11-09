Новый законопроект защищает интересы банков, а не народа – Лига потребителей Казахстана

Алматы. 9 ноября. КазТАГ – Новый законопроект защищает интересы банков, а не народа, считает ОЮЛ «Ассоциация «Лига потребителей Казахстана».

«10 ноября 2020 года состоится заседание рабочей группы по антинародному проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования микрофинансовой и коллекторской деятельности в Республике Казахстан», который был инициирован 15 сентября 2020 года депутатами мажилиса парламента РК и не обсуждался с общественностью. Согласно описанию проекта, целью его принятия является снижение долговой нагрузки граждан», — пишет пресс-служба организации в понедельник.

Согласно поправкам, инициированным депутатами, ломбарды и микрокредитные организации будут не вправе:

«Предоставлять микрокредит физическим лицам, имеющим на дату обращения за получением микрокредита непогашенную просроченную задолженность по залоговым и беззалоговым банковским займам и (или) микрокредитам по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 60 календарных дней».

«Хотелось бы отметить, что ломбарды – являются оперативным и доступным источником краткосрочного кредитования малообеспеченного населения страны, которым банковское кредитование недоступно или ограничено: для решения насущных жизненных проблем, таких как: подготовка детей к школе, приобретение лекарств, средств индивидуальной защиты, лечение, покупка товаров первой необходимости; единственный финансовый институт, в который могут обратиться самозанятые (более 2 млн чел.); для жителей небольших городов и сельской местности, не имеющей банковского покрытия в связи с его экономической нецелесообразностью», — пишет Лига.

Как отмечается, обращение в ломбард совсем не обязательно является для заемщика дополнительной кредитной нагрузкой, так как он имеет право сразу же оставить свою вещь (фактически продать) в ломбарде и не оплачивать ни копейки процентов, тогда как другие финансовые институты, всегда требуют возврата долга и процентов в судебном порядке, в том числе через коллекторов или частных судебных исполнителей, которые замораживают все средства и выезд за рубеж даже за Т1 тыс.

«И жизнь простого человека часто превращается в ад при потере источников дохода. В ломбарде же человек самостоятельно решает стоит ли ему вообще брать на себя кредитную нагрузку в виде оплаты процентов или ограничиться простыми товарно-денежными отношениями купли-продажи. И спокойно жить дальше, забыв про кредит вообще.

Считаем, что данный законопроект направлен на защиту интересов банков, а не населения страны. Он ограничивает право человека распоряжаться своими личными вещами в тяжелой для него жизненной ситуации и практически обменять их на предметы первой необходимости», — считает Лига потребителей Казахстана.

Как уточняется, в случае, если и ломбарды начнут требовать подтверждение платежеспособности и отказывать в выдаче кредитов, то население потеряет практически последний шанс быстрого получения денег для удовлетворения жизнеобеспечивающих потребностей. И как следствие возрастет социальная напряженность в обществе, что может привести к митингам, забастовкам, протестам, увеличению преступности.

«Так, в период ЧП, введенного на территории Казахстана в 2020 году, в АЛПК обратилось более 1 тыс. граждан с обращениями о необходимости открытия ломбардов (в период ЧП ломбарды не могли работать). Это показывает то, насколько простые люди нуждаются в данном институте в сложные времена, и ограничивать им доступ к ломбардам означает лишить их возможности к нормальному существованию и подталкиванию их к совершению правонарушений», — говорится в сообщении.

Кроме того, по мнению Лиги, граждане вынуждены будут прибегнуть к услугам «черного рынка», и стать жертвами различного рода криминальных структур, что будет способствовать росту «черного рынка» и незаконного оборота драгоценных металлов.

В связи с чем, при необходимости получения микрокредита убедительно рекомендуем потребителям проверять ломбард в Реестре на сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, чтобы избежать риска попадания в сети финансовых пирамид.

«Вышеуказанный законопроект это — беззаконие, и еще одно лоббирование интересов банков. АЛПК, от лица всех потребителей, требует прекратить нарушать права и без того бедствующего населения и не принимать вышеуказанный закон», — резюмируется в сообщении.

«Ассоциация «Лига Потребителей Казахстана» осуществляет свою деятельность на протяжении 29 лет и является некоммерческой, неправительственной организацией, объединяет в своих рядах 60 111 членов.