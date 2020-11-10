Тасмагамбетов сомневается в целесообразности перехода на латиницу

Нур-Султан. 10 ноября. КазТАГ – Известный казахстанский политик Имангали Тасмагамбетов выразил сомнения в целесообразности перевода казахского алфавита на латиницу, сообщает «Қазақ әдебиеті».

«Если говорить о латинице, то лично я отношусь с сомнением к тому, что мы часто меняем алфавит (казахского языка – КазТАГ). Сейчас время гнаться за знаниями, а не выбирать буквы. Пытаясь заменить буквы, мы можем лишиться всего, что успели накопить до сего дня. Я обеспокоен тем, что мы можем дожить до дня, когда не сможем прочесть «Путь Абая», «Кровь и Пот», «Смутное время» и «Дарабоз». Повторюсь, в буквах нет ничего такого, нужно развитие мысли, ценны знания. Мы не должны отставать от цивилизации», — сказал Тасмагамбетов.

Напомним, в октябре 2017 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ «О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику». Он поручил правительству «образовать национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику, обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года», а также принять иные меры по реализации указа, «в том числе организационного и законодательного характера».

9 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что работа по внедрению латинского алфавита должна осуществляться постепенно.