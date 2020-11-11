О непрозрачности электронной очереди на КПП «Нур жолы» заявили депутаты

Нур-Султан. 11 ноября. КазТАГ – Мадина Алимханова. О непрозрачности работы электронной очереди на КПП «Нур жолы» заявила депутат мажилиса Меруерт Казбекова.

«В ноябре того года к нам вновь обратились предприниматели и 6 ноября депутаты демпартии «Ак жол» вновь посетили таможенный переход «Нур жолы» (…) Особое негодование перевозчиков вызывает непрозрачная работа системы «электронной очереди». Программа показывает лишь собственный номер в очереди конкретного транспорта, и не отражает тех, кто стоит перед ним и за ним. В связи с этим, сложилось недоверие к этой «очереди», так как по-прежнему одни автомашины беспрепятственно проезжают, чуть ли не еженедельно, а другие стоят месяцами. Предлагают поднять информацию КГД и просто сверить данные о заездах, которые покажут те автомашины, которые работают безостановочно», — сказала Казбекова на заседании мажилиса в среду.

При этом она отметила, что на сегодняшний день, в электронной очереди числятся порядка 6 тысяч фур.

«Водители требуют вернуть живую очередь вдоль трассы, чтобы самостоятельно контролировать движение и не пускать т.н. «толкачей». Из-за несинхронизированности электронной очереди с таможенной информационной системы, происходят сбои и бюрократические проволочки даже тех фур, которые дождались своей очереди», — отметила депутат.

По словам Казбековой, некоторые фуры стоят в очереди уже более 90 дней.

«У многих очередников машины загружены экспортным товаром (растительным маслом, минеральной водой и так далее), по которым уже истекают сроки поставки. Уже есть случаи отказа китайской стороны от грузов из-за срыва контрактов», — сказала она.