Парадоксы выборов и карантина 11.11.2020 16:00 Евгения САЗОНОВА Общество 99 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 21 Похожие материалы: Записки неравнодушного. Парадоксы казахстанского правосудия Байден лидирует в одном из двух ключевых для итогов выборов штатов Результат выборов в мажилис предрешен или возможны сюрпризы? Центризбирком Кыргызстана назвал дату досрочных президентских выборов В Центризбиркоме Кыргызстана начались обыски по делу о массовых беспорядках после выборов