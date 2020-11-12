До Т474 тыс. вырос средний долг на каждого экономически активного казахстанца — эксперт

Алматы. 12 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. До Т474 тыс. вырос средний долг на каждого экономически активного казахстанца, заявил председатель правления АО «Банк ЦентрКредит» Галим Хусаинов.

«Доля розничного кредитования в Казахстане выросла с 31% в 2017 году до 43% в 2019 году. Средний размер долга на одного, экономически активного казахстанца, за это же время вырос с Т327 тыс. до Т474 тыс.», — сказал Хусаинов, на онлайн совещании агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) с участниками финансового рынка в четверг.

По его словам, доля потребительских кредитов в портфеле физических лиц составляет 66%.

Хусаинов отметил тренды на рост кредитования разницы: доступность данных для развития скоринговых моделей и прогноза качества заемщиков, возможность прогнозирования риска и легкие процессы взыскания проблемных долгов, несконцентрированый риск, доступность и быстрота выдачи, развитость каналов продвижения розничных продуктов, в том числе, через карты, развитие финансовых платформ, онлайн площадок и сегмента электронных финансов, высокая маржинальность, рост кредитов в рассрочку, отсутствие качественных платежеспособных заемщиков в сегментах бизнеса.