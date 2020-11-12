Казахстан и Узбекистан планируют оказывать экономическую и гуманитарную помощь Кыргызстану

Нур-Султан. 12 ноября. КазТАГ — Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает Акорда.

«Президенты Казахстана и Узбекистана выразили удовлетворение поступательным развитием двустороннего сотрудничества в различных областях. В повестке дня новые совместные проекты, которые будут реализованы в ближайшие годы», — говорится в сообщении в четверг.

Как отмечается, в ходе обсуждения ситуации в Центральной Азии главы государств достигли договоренности о совместных усилиях в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Казахстан и Узбекистан будут оказывать экономическую и гуманитарную помощь кыргызскому народу.

Уточняется, что Токаев и Мирзиеев также высоко оценили итоги саммита ШОС, прошедшего 10 ноября под председательством России.