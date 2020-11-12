Международные аудиторы подтвердили безопасность данных Halyk Bank по платежным картам

Алматы. 5 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. АО «Народный банк Казахстана» (Halyk Bank) подтвердил безопасность данных по платежным картам, заявил президент Центра анализа и расследования кибер-атак (ОЮЛ «ЦАРКА») Олжас Сатиев.

«Банк прошел проверку на соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт (PCI DSS) – это комплексный стандарт безопасности, включающий требования к управлению безопасностью, правилам, процедурам, сетевой архитектуре, разработке программного обеспечения и другим критически важным мерам защиты», — прокомментировал Сатиев в среду подтверждение международными аудиторами безопасности информационных систем Halyk Bank.

Аудиторы международной компании Deiteriy, по сообщению банка, подтвердили надежность и безопасность информационных систем Halyk Bank. Положительное заключение о соответствии требованиям стандартов PCI DSS и PCI 3DS было сделано Deiteriy по итогам тщательного изучения процессов защиты карточных данных в банке.

Как отметили в финансовом учреждении, в ходе сертификации проведена большая работа: установлено соответствие банка требованиям стандарта для более 500 компонентов, с вовлечением более 60 специалистов банка и подтверждено, что используемые системы и технологии процессинга отвечают требованиям безопасности, формируя надежную платформу для уверенного развития бизнеса банка.

Начиная с 2011 года, в связи со статусом эквайера международных платежных систем, Halyk Bank ежегодно подтверждает соответствие требованиям международного стандарта безопасности индустрии платежных карт PCI DSS.

Отчетные документы о соответствии банка получили одобрение со стороны платежных систем.