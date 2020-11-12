«Назарбаев: Переживаю, когда слышу, что кто-то уезжает из Казахстана». «Мода или запрос от общества: ребрендинг партий в Казахстане продолжается». «Кто и на чьи деньги готовил акции «гражданского» движения «Oyan Qazaqstan». «Плюс манкуртизация всей страны?»

Сетевой Казахстан 12 ноября 2020г.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Назарбаев: Переживаю, когда слышу, что кто-то уезжает из Казахстана» — Первый президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ выразил беспокойство оттоком граждан в другие страны — «Я переживаю, когда слышу, что кто-то уезжает из Казахстана куда-то. Зачем уезжать, если мы создадим лучше условия, чем там, куда они уезжают? Зачем? Поэтому на местах акиматы должны быть очень внимательными. Почему они (студенты – Sputnik) уезжают в соседние вузы? Надо сделать так, чтобы у нас было лучше. Самое главное, лучшее образование надо«, — сказал он на заседании совета Ассамблеи народа Казахстана.

NOVGAZ.COM . «Парные новости» — Дарига возвращается и очередная рокировка в пользу Семьи? На этой неделе Дарига НАЗАРБАЕВА дважды приняла участие в публичных мероприятиях. В понедельник, 9-го ноября, в Нур-Султане она участвовала в первом заседании попечительского совета ОЮЛ «Альянс женских сил Казахстана», а 10 ноября вместе с министром информации и общественного развития РК Аидой БАЛАЕВОЙ старшая дочь Елбасы посетила молодежный форум «Жаңа жағдайдағы жастар: іс-қимыл кезеңі», организованный МИОР, где озвучила четыре задачи: озеленение городов и сел; шефство над сельскими школами; проекты в юбилейный год Независимости; адресная социальная помощь.

IA — CENTR . RU . «Мода или запрос от общества: ребрендинг партий в Казахстане продолжается» — Волна переименований партий в Казахстане в преддверии зимних парламентских выборов не утихает. 11 ноября в КНПК (ранее – «Народные коммунисты» – ред.) решили отказаться от приставки «Коммунистическая» и оставить партию «Народной». Что означает переименование и как оно вписывается в контекст общего тренда казахстанских партий на «обновление»?

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Новые джентльмены из партии «Адал»» — Похоже, в Казахстане появилась полноценная партия предпринимателей. В казахстанских выборах наконец-то возникла интрига. В политический процесс бодро вошла партия «Адал», которая в недавнем прошлом именовалась «Бирлик». Ребрендинг партии более чем закономерен, поскольку «Бирлик» был создан путем объединения карликовых партий «Руханият» и «Адилет», из-за чего за ним тянулся шлейф несерьезности и мелкотравчатости. Теперь с помощью человеческого ресурса НПП «Атамекен» в игру вступает весовой участник.

VLAST . KZ . «Оппозиция не будет объединяться для участия в выборах» — К моменту объявления выборов ни одному из политических движений, возникших на волне весенних и летних протестов 2019 года, не удалось зарегистрировать партию. Создание коалиции с одной из действующих партий оставалось для них последней возможностью побороться за места в парламенте и мажилисе. Еще летом председатель Общенациональной социал-демократической партии Асхат РАХИМЖАНОВ предлагал новым движениям присоединиться к ним, хотя и отмечал, что сейчас сложно найти идеи для разработки общей повестки. ОСДП называет себя единственной официально зарегистрированной структурой оппозиции. Однако лидеры движения HAQ Тогжан КОЖАЛИЕВА и движения Respublika Бэлла ОРЫНБЕТОВА усомнились в этом и воздержались от сотрудничества.

QMONITOR . KZ . «Кто и на чьи деньги готовил акции «гражданского» движения «Oyan Qazaqstan»» — Мы обратились к руководителю фонда Аиде АЙДАРКУЛОВОЙ с просьбой прокомментировать эту ситуацию — «Фонд Сорос-Казахстан не имеет никакого отношения к созданию движения «Oyan, Qazaqstan». И я, как руководитель Фонда, никогда и никому из сотрудников Фонда Сорос-Казахстан не поручала участвовать ни в «Oyan, Qazaqstan», ни в каких-либо иных политических движениях. Никто из работников Фонда Сорос-Казахстан не имеет права участвовать в качестве сотрудника Фонда ни в каких политических кампаниях или движениях, связанных с политикой. Вместе с тем хочу заметить, что все граждане Казахстана имеют права на собственную гражданскую позицию, и работники Фонда не являются исключением».

TIME . KZ . «Голосуем душой, а выбираем с умом» — В Казахстане теоретически после выборов может появиться и пятипартийный парламент, в котором бизнес и народ будут представлять не по одной, а по две партии, но на практике логична лишь трехпартийная конфигурация, которой любые добавки или отклонения от нее будут только вредить. Коли выборы в мажилис и маслихаты объявлены, почему бы нам с вами заранее не определиться, за какую партию стоило бы отдать наш единственный и неповторимый голос.

Данияр НАУРЫЗ – «Плюс манкуртизация всей страны?» — В прошлом году я посетил отдел газет Российской государственной библиотеки, и ее ответственный работник Лидия ПЕТРОВА помимо прочего сказала мне: “Теперь исследователи из Казахстана чаще приезжают к нам. Говорят, что в казахских библиотеках уничтожены подшивки районных газет”. Комплектация советских газет в РГБ действительно фантастическая! К примеру, читал там пожелтевшие от времени первые номера многотиражки темиртауского Карметкомбината.

LITER . KZ . «Казахстанским СМИ нужно больше свободы: мнения экспертов на площадке Astana Media Week» — 11 ноября 2020 года впервые в режиме онлайн открылась ежегодная дискуссионная площадка Astana Media Week, где собрались представители СМИ, блогеров, творческих коллективов и производителей контента. О том, как средства массовой информации приспосабливаются к новым реалиям, работают в период пандемии и какие изменения в скором времени ждут казахстанцев, читайте в материале…

NOMAD . SU . «Обзор казахскоязычной прессы» — Если говорить о каналах получения информации, причем любой – универсальной (новости, спорт, мировая политика), специализированной (документация по обслуживанию сложных технологических предприятий, делопроизводство, банковская терминология и так далее), то русский язык мало где уступил позиции как рабочая коммуникационная система. Другой разговор, что казахскоязычный сегмент СМИ, включая виртуальные медиа, постоянно растет, видоизменяется. Но та классическая ситуация, когда существуют два разноязыких комплекса СМИ, едва ли не два разных мира (это уже расхожая и устоявшаяся за 30 лет эпохи независимости характеристика), она, безусловно, еще существует.

«Состоится ли ОСМС в Казахстане?» — Споры вокруг программы обязательного медицинского страхования становятся все более ожесточенными. Некоторые утверждают, что без ОСМС нашей медицине не выжить, другие настаивают на немедленной отмене программы. В середине – мнение о дальнейших усовершенствованиях.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Они разбогатели при Биртанове». Что движет врачами – защитниками бывшего министра?» — Человек, знающий всю медицинскую кухню, – кандидат медицинских наук, медик-активист Каиргали КОНЕЕВ утверждает, что некоторые из этих врачей сами далеко не чисты на руку — «Это заказная кампания. Почему так можно сказать? Практически все из 12 человек, написавших открытое письмо в его защиту, разбогатели в период руководства Биртанова. Практически все они бесчестные люди, алчные. Но среди них есть один очень уважаемый человек, профессионал, с высокими моральными качествами. Но он оказался в этой группе подельников Биртанова, скорее всего, из вежливости и воспитанности. Не мог отказать напору «уважаемых» докторов».

365 INFO . KZ . «Бесплатное высшее образование: хаос или социальная справедливость?» — В Казахстане предлагают пойти по пути Европы и установить символическую плату за обучение в вузах. На днях на встрече с активной молодежью из Альянса студентов председатель правления КАЗГЮУ Талгат НАРИКБАЕВ заявил, что высшее образование в Казахстане следует сделать бесплатным для всех. Идея не нова и аргументы понятны. Однако президент Ассоциации вузов Казахстана Рахман АЛШАНОВ считает, что на вещи нужно смотреть реально — с точки зрения способности государства тащить на себе такую ношу.

«Птичий грипп ни при чем: рост цен на яйца — спекуляции?» — Средняя цена на яйца в Казахстане этой осенью поднялась на 30%. Об этом в конце октября упомянул глава Ассоциации яичных производителей страны Максим БОЖКО. А в Карагандинской области яйца и вовсе подорожали на 50%.Что это — последствия птичьего гриппа или спекулятивные игры производителей?

«Переход на латиницу не повлияет на русский язык» — Общественный деятель, политолог Дос КОШИМ в интервью порталу Abai рассказал о своем видении преимуществ перехода казахского языка на латинский алфавит.

MK — KZ . KZ . «Станет ли Евразийский союз трансатлантическим?» — На днях Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил предоставление Кубе статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Окончательное решение будут принимать главы государств союза. Несмотря на постоянную критику Евразийского союза с разных сторон, это объединение за почти шесть лет своего существования успело заключить соглашения о зонах свободной торговли с Вьетнамом, Сингапуром, Сербией и вплотную подойти к созданию ЗСТ с еще почти десятком стран. Однако официальный наблюдатель у ЕАЭС до сего дня был всего один: в 2018 году такой статус получила Молдавия.

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