Сенат РК изменил условия удержания 10% налога при досрочном снятии части пенсий

Нур-Султан. 12 ноября. КазТАГ – Сенат Казахстана изменил условия удержания 10% налога при досрочном снятии части пенсий, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

«При досрочном снятии части средств в пенсионных накоплениях, 10% из них удерживается как единовременный налог. Сенаторы считают это затруднительным для граждан в нынешний период. Поэтому налог предлагается уплачивать не при получении пенсионных накоплений, а только после выхода на пенсию. Более того, это будет не разовая выплата. В законопроект вносится норма о выплате его частями в течение 16 лет», — сказал на заседании сената в четверг спикер палаты Маулен Ашимбаев.

Ранее сенат внес поправки в Налоговый кодекс. Парламент одобрил освобождение малого и среднего бизнеса (МСБ) от налога на добавленную стоимость (НДС) и социального налога и введение розничного налога.

Напомним, 1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу, объявил, что в 2021 году 700 тыс. вкладчиков ЕНПФ смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечение или передачу в управление управляющим компаниям.