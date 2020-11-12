Нур-Султан. 12 ноября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в шести областях Казахстана на 13 ноября, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«13 ноября в Акмолинской области местами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с, днем порывы 25 метров в секунду. В Нур-Султане 13 ноября ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в четверг.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«13 ноября в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный ночью местами, днем на большей части 15-20 метров в секунду. В Костанае днем 13 ноября ожидается низовая метель. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 90-95%.

«13 ноября в Восточно-Казахстанской области ночью местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, западный, местами 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Усть-Каменогорске 13 ноября ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 метров в секунду. В Семее 13 ноября ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 метров в секунду», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 90-95%.

«Днем 13, сутки 14 ноября в Северо-Казахстанской области на большей части ожидается снег. Сутки 13-14 ноября местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. 13 ноября ветер юго-западный ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 25 метров в секунду. 14 ноября ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем 13, сутки 14 ноября ожидаются гололед, низовая метель», — сообщают в «Казгидромет».

Вероятность шторма — 90-95%.

«13 ноября в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер западный, северо-западный днем местами 15-20 метров в секунду. В Уральске 13 ноября ночью и утром ожидаются туман, гололед», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в пятницу.

Вероятность шторма синоптики оценили в 80-85%.

«13 ноября в Алматинской области ночью местами ожидаются сильные дожди (дождь с переходом в снег), ветер северо-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду», — предупреждают метеорологи.

Вероятность шторма — 90-95%.