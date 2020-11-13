Нур-Султан. 13 ноября. КазТАГ – Автоматические весы по примеру «Сергеков» появятся на дорогах Казахстана, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«Автоматизированные станции замеров весогабаритных параметров автомобиля до 2025 года появятся на всех автодорогах республиканского значения. Первые «весы-автомат» в пилотном режиме планируется запустить до июня следующего года на автодороге Екатеринбург-Алматы, вблизи поселка Талапкер», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Как заявили в МИИР, интенсивность перевозок тяжеловесных грузов оказывает существенное влияние на износ и разрушение дорожных покрытий.

«Внедрение новой технологии – автоматизированных станций измерения веса – позволит охватить весогабаритным контролем весь поток грузовых транспортных средств, выявить и привлечь к административной ответственности всех нарушителей. Таким образом будет повышена дисциплина перевозчиков и сохранность автомобильных дорог, снижены затраты на их ремонт», — считают в ведомстве.

По информации министерства, процесс измерения весогабаритных параметров транспорта проводится автоматически, без участия инспекторов органов транспортного контроля.

«Административная практика по выявленным нарушениям будет осуществляться по принципу работы системы «Сергек», что способствует исключению человеческого фактора и минимизации административных барьеров в системе транспортного контроля. В рамках государственной программы «Нурлы жол» до 2025 года на казахстанских автодорогах планируется установить 112 автоматизированных станций измерения. Работа по автоматизации процессов обеспечения сохранности автодорог ведется МИИР РК в рамках исполнения поручения главы государства», — заключили в МИИР.