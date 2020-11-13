Нур-Султан. 13 ноября. КазТАГ – Национальный стандарт риэлторов планируют ввести до конца 2020 года в Казахстане, сообщил премьер-министр Аскар Мамин.

«До конца текущего года планируется ввести в действие Национальный стандарт, в котором будут предусмотрены необходимые требования к риэлтерской деятельности. Специалисты, работающие в данной отрасли, будут проходить обучение по данному Национальному стандарту и получат соответствующий сертификат. Таким образом, введение национальных стандартов позволит обезопасить граждан от неквалифицированных услуг», — сообщил Мамин, отвечая на запрос сенаторов касательно регулирования рынка риэлтерских услуг.

Как уточнил руководитель кабмина, на сегодня риэлтерская деятельность подпадает под действие Предпринимательского, Гражданского и Налогового кодексов, законов «О частном предпринимательстве», «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество», «О жилищных отношениях» и «О рекламе».

«Однако существующая правовая база, регламентирующая сферу риэлтерских услуг, не в полной мере позволяет выявлять неквалифицированных и незаконно работающих риэлтеров. В этой связи в 2018 году Объединенная ассоциация риэлтеров Казахстана подписала в Стамбуле конвенцию Евразийской организации экономического сотрудничества (ЕОЭС) о единых национальных стандартах в риэлтерской деятельности. В 2019 году зарегистрирован отраслевой технический комитет в реестре РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» комитета технического регулирования и метрологии, в задачи которого входят продвижение профессиональных стандартов на рынке риэлтерских услуг», — добавил премьер.

Глава камбина отметил, что в развитых странах, таких как Великобритания, Испания, Бельгия, Нидерланды и другие, функции регулирования рынка риэлтерских услуг переданы саморегулируемым организациям, которые устанавливают барьеры для недобросовестных участников.

«Учитывая данный факт, в настоящее время заинтересованными государственными органами рассматривается вопрос по внедрению саморегулирования риэлтерской деятельности с учетом международного опыта», — сообщил Мамин.

Напомним, в середине октября сенатор, обращаясь к премьеру с запросом, указали на то, что на рынке недвижимости «нередки случаи мошенничества, в том числе в силу недостаточного уровня правовых знаний населения».

«Ввиду незначительности, по мнению правоохранительных органов, сумм ущерба, в таких случаях, как правило, следуют отказ в возбуждении уголовного дела и направление заявителей в гражданский суд. Однако доказать в суде неправомерность действий риэлторов практически невозможно, поскольку договор заключается в добровольном порядке. В настоящее время в Казахстане отсутствует должное законодательное регулирование риэлторской деятельности. Как известно, оказание подобных услуг осуществляется на основании отдельных положений Гражданского, Земельного, Административного кодексов и фрагментарно отражается в других законодательных актах страны. Однако единого закона в данной сфере принято не было», — указали парламентарии.

По их мнению, «отсутствие единых правил игры на рынке продажи жилья создает существенные проблемы как для добропорядочных риэлторских компаний, вызывая недоверие к ним клиентов, так и для самих потребителей риэлторских услуг».

«Данный вопрос требует качественного анализа и обсуждения с участием всех заинтересованных сторон, включая риэлторские агентства, гражданское общество, уполномоченных органов и депутатов парламента РК», — добавили сенаторы.