«Роль женщин в политической жизни Казахстана имеет свои перспективы». «Зачем казахам «модная» латинская графика, если под ней будем прятать самодельные «ауылбайские» переводы и транскрипции, такие, как «орыс», «Ресей» и «агылшын»?»

Сетевой Казахстан 13 ноября 2020г.

STRATEGY 2050. KZ . «Роль женщин в политической жизни Казахстана имеет свои перспективы» — В рамках выдвижения партийных списков казахстанские политические партии будут формировать их с учетом недавно введенной квоты для женщин и молодежи (это кто моложе 29 лет). В этой связи вновь начинает звучать тема женщин в политике, считает политолог Данияр АШИМБАЕВ — В Сенате доля женщин составляет 18,8% (среди избранных 17,6%, среди назначенных — 21,4%). В Мажилисе доля женщин составляет 26,3% (во фракции «Нур Отана» — 25%, КНПК — 28,6%, «Ак Жола» — 42,9%, от АНК — 22,2%). Эти показатели даже превышают квоту, предусмотренную введенной квотой. Сложившееся статус-кво в определенной степени устраивает большинство, тем более что существует понимание того, что чрезмерное квотирование может привести не к гендерному равенству, а к росту непотизма. Вместе с тем, представляется, что роль женщин в политической жизни Казахстана имеет свои перспективы.

QMONITOR . KZ . «Выборы по-казахски: одним государство только дает, у других только отнимает…» — С 10 ноября партии, решившие бороться за места в мажилисе, приступили к формированию своих предвыборных списков, которые примут окончательный вид на их съездах и за которые будет предложено проголосовать казахстанцам 10 января. Сколько человек можно включить в каждый из этих списков, что будет служить здесь ограничивающим фактором, какие из партий получили изначально более выгодные условия на старте – об этом и пойдет сегодня речь.

«Либо всем, либо никому…Чем чревато выборочное повышение зарплат?» — Недавно глава государства поставил задачу поэтапно повысить зарплаты медработникам, чтобы к 2023 году довести их среднее значение до уровня, вдвое превышающего средний по стране. Эта новость, конечно, вызвала одобрение у представителей профессии, да и у простых граждан, надеющихся на то, что финансовое стимулирование позволит повысить качество медицинских услуг. Но насколько данное решение справедливо по отношению к другим «бюджетникам»? Ответить на этот вопрос, а также поразмышлять над тем, представителям каких еще профессий необходимо поднять зарплаты и где изыскать средства на эти цели, мы попросили наших сегодняшних собеседников.

KZ . MEDIA . Казбек БЕЙСЕБАЕВ – «Про сценарий предстоящих парламентских выборов» — По всей видимости, власти учитывают рост протестного настроения и решили особо не рисковать на предстоящих парламентских выборах. Об этом свидетельствует недавнее интервью бывшего посла, бывшего министра и бывшего советника первого президента, где им было сказано о возможности прохождения в парламент единственной оппозиционной партии ОСДП. Определенную роль в этом сыграли и послевыборные события в Беларуси и Кыргызстане.

EHONEWS . KZ . Султанбек АГЕЕВ — «Потворствование китайской экспансии в Казахстане может привести к социальному взрыву» — Похоже, что антикитайские выступления в Казахстане могут продолжиться и с еще большей силой, и это не связано с особой нелюбовью к этническим китайцам. Слишком много накопилось в обществе социального недовольства и противоречий, а экспансия китайского капитала, сверхэксплуатация казахстанских рабочих добывающими компаниями из Поднебесной и кабальные контракты по недропользованию только усиливают гнев народа. Правительство должно понять, что выступления против переноса производства и деятельности китайских компаний, не соблюдающих национальное трудовое законодательство, могут привести к социальному взрыву.

CENTRASIA . ORG . Назира НУРТАЗИНА, доктор исторических наук – «Зачем казахам «модная» латинская графика, если под ней будем прятать самодельные «ауылбайские» переводы и транскрипции, такие, как «орыс», «Ресей» и «агылшын»?» — Великий Абай (Ибрахим) КУНАНБАЙУЛЫ, казахская интеллигенция начала ХХ века в своих произведениях, зачастую изданных в Казани и Уфе, также на страницах первых национальных газет и журналов (газеты «Казак», «Айкап», «Сары Арка», «Казахстан» и др.) никогда не употребляли слова, вернее, этнонимы и этнополитонимы в транскрипции «орыс», «ресей», «агылшын». Всегда было и сейчас должно быть: «рус», «Русия», «инглиз» (iŋgliz tili). То есть чиновники от культуры думают, что все эти халтурные и даже преступные факты неадекватного перевода и некомпетентного одобрения кем-то «ауылбайских» терминов можно теперь внешне прикрыть «модной» латинской графикой, и таким способом решить проблему «возрождения языка».

365 INFO . KZ . «Стоит ли ждать «новую волну миграции»?» — Историк и политолог Булат СУЛТАНОВ объясняет рост количества эмигрантов сразу несколькими факторами — Главная причина — продолжающееся ухудшение качества жизни. Проще говоря, население продолжает беднеть, плюс увеличивается расслоение общества. И люди просто отправляются на поиски лучшей жизни. Отдельно можно выделить «образовательную миграцию». Молодые казахстанцы едут учиться за рубеж. При этом неизвестно, многие ли по окончанию вуза вернутся обратно. При этом уезжают часто как раз именно высококвалифицированные специалисты…

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Система МВД прогнила, установка видеокамер не поможет – правозащитница» — Недавно в одном из районных отделов полиции Туркестанской области появилось ноу-хау – камеры видеонаблюдения. Кабинеты полицейских, следователей, оперуполномоченных теперь под постоянным контролем. Оборудование поручило установить Министерство внутренних дел – якобы теперь правоохранители перестанут брать взятки, ведь каждый их шаг фиксируется. Известная правозащитника, адвокат по уголовным делам Айман УМАРОВА с насмешкой восприняла эту меру борьбы с коррупцией. Своим мнением она поделилась с корреспондентом — В самый нужный момент камеры либо не работают, либо видео исчезают. Даже если не под камерами, они возьмут взятки в другом месте. Камеры – это полумера против коррупции.

SPIK . KZ . «Религиозный терроризм — это продукт нечистоплотных политических игр» — Увы, и казахстанцам в этом плане есть чего опасаться, если вспомнить о тех, кто уехал воевать в Сирию. Об этом и много другом – в разговоре с руководителем Центра консультации и реабилитации Управления по делам религий города Алматы Русланом КАЙЫРГЕЛЬДЫ — Центр работает уже на протяжении 4 лет. И есть положительные тенденции. В первое время у нас было 40 человек, которые адаптировались, вернулись к пониманию, я бы даже сказал, вспомнили ценности нашей земли, наших традиций, нашего казахстанского общества, и это без пафоса. Четыре человека в нашем центре были реабилитированы полностью, приняв традиционный ислам. С каждым годом цифра тех, кто возвращается к традиционному для казахов – суннитскому исламу, растет.

«Как настроение? Режиссер Ермек Турсунов о том, как мы проспали шанс красиво жить» — Говорят, нудный человек — это тот, который на вопрос: «Как дела?» начинает вдруг рассказывать — как у него дела. Я не хочу множить информационный мусор, но все-таки хочется понять — как у нас дела? Меня реально интересует — что с нами происходит? И есть еще один, не менее важный фактор. Это настроение. Поскольку от настроения во многом зависит, как сложатся потом дела. За годы независимости страна переродилась ментально. Люди отвернулись от культуры и в поисках выживания выработали новую модель коммуникации. Взятка стала главным условием этого выживания. Причем она стала настолько многоликой, что мы научились ее гримировать. Под что угодно. Глупо думать, что взятка это только деньги. Если задуматься, то это не так.

RATEL . KZ . Марат АСИПОВ – «Орден Алдара Косе первой степени» — Это настоящая классика жанра: люди тайком записывают на гаджеты, как передают взятку чиновнику. Не получив желаемое, публикуют запись, пишут заявление в Антикоррупционную службу и совершенно искренне считают себя жертвами обмана. На мой взгляд, обманутые люди совершенно незаслуженно квалифицируются как потерпевшие. По факту, они реально платили взятку за доступ к дешевым залогам, землям, чтобы без конкурса устроить детей в престижные учебные заведения, за прекращение уголовных дел и судебные решения в свои пользу. То есть они как раз и подпитывали гидру коррупции своими деньгами, и потеря ими денег – совершенно справедливое наказание, раз уж их нельзя привлечь за дачу взятки.

AZATTYQ . ORG . Казис ТОГУЗБАЕВ – «Смерть Заманбека Нуркадилова. Три выстрела и путь к консервации режима» — 15 лет назад не стало Заманбека НУРКАДИЛОВА — политика, который публично критиковал президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА, обвинял его в узурпации власти и в коррупции. После череды смертей людей из оппозиции в середине 2000-х Казахстан пошел по пути усиления авторитаризма и уничтожения инакомыслия, говорят эксперты… Это произошло в разгар избирательной кампании: Казахстан готовился к президентским выборам — вторым альтернативным с момента провозглашения независимости. Нуркадилов, не скрывавший президентских амбиций, как позже заявят в полиции, совершил суицид, дважды выстрелив из собственного револьвера в область сердца и один раз — в голову.

EXPRESS — K . KZ . «Запретить общественные слушания в Zoom требуют активисты» — Запретить проведение общественных слушаний в режиме Zoom-конференций призывают участники движения «Защитим Алматы». Из-за ограничений по количеству подключений к конференциям в Zoom до 100 человек в слушаниях не могут принимать участие многие желающие. Это нарушение прав граждан! – говорит активист Абай ЕРЕКЕНОВ. – Модератор за неудобные вопросы может либо отключить участнику звук, либо вовсе удалить с конференции, мы сталкивались и с такими случаями. Это вообще фикция: неизвестно, кто присутствует на этих конференциях, ведь подключиться может любой фейк, у которого есть код доступа.

DIAPAZON . KZ . «Аслан Мусин судится за наследство сына» — Экс-аким Актюбинской области Аслан Мусин ушел с госслужбы на пенсию в 2017 году. А недавно он узнал, что у погибшего сына были доли в актюбинских компаниях, которые передали СПК «Актобе». Теперь он судится с СПК. Гражданское дело рассматривает суд в Актобе.

KAPITAL . KZ . «Болат Жамишев: Нет недоверия к тенге» — Национальная валюта была введена в обращение 27 лет назад. За это время тенге испытал несколько потрясений, спровоцированных как внешними, так и внутренними факторами. Корреспондент побеседовал с председателем совета директоров АО «Bank RBK», финансистом Болатом ЖАМИШЕВЫМ о доверии населения к тенге, факторах, влияющих на его курс, и о том, какие фундаментальные реформы будут способствовать оздоровлению финансовой системы.

FORBES . KZ . «Ельдар Тенизбаев: Кризис – время становиться сильнее» — 12 ноября ПАО Сбербанк исполняется 179 лет, а Сбербанк Казахстан отмечает 14-летие. И именно в этот год, характеризующийся самым необычным кризисом во всем мире, финансовый институт возглавил Ельдар ТЕНИЗБАЕВ. О том, как ему удалось в столь сложное время не только сохранить лидерские позиции банка, но и усилить их, запустив процесс трансформации, – в нашем интервью.

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