Возможный убийца Жанболата Агадила: Я убегал и вонзил нож, мы не враждовали

Нур-Султан. 13 ноября. КазТАГ – Возможный убийца сына политического активиста Дулата Агадила – Жанболата Агадила заявил, что вонзил нож, когда убегал, передает корреспондент агентства.

«Я приехал в Астану на заработки год назад, взяв с собой родителей. Вчера меня позвал друг, просил приехать. Я поехал. У меня не было намерения кого-то убить. И когда я приехал, началась драка, в ходе драки я применил нож против Жанболата Агадила. Я только сейчас узнал, кто это. Я не знал его ранее, он мне не враг. Я нечаянно сделал это – когда убегал, вонзил нож», — сказал молодой человек на видео, которое разместил в пятницу на своем Telegram-канале известный казахстанский журналист Михаил Козачков.

Предполагаемый убийца извинился на видео перед родными Жанболата Агадила и попросил у них прощения.

Полиция Нур-Султана появившийся видеролик не комментирует.

Напомним, 10 ноября в результате смертельных ножевых ранений в Нур-Султане погиб сын Дулата Агадила – Жанболат Агадил. По информации полиции, инцидент произошел в ходе массовой драки. Начато досудебное расследование по части 2 статьи 99 (убийство) и части 3 статьи 293 (хулиганство) УК РК. 12 ноября в министерстве внутренних дел Казахстана заявили, что подозреваемые в убийстве задержаны, а их вина доказана.