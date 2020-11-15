Снег и дождь ожидаются в воскресенье в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте

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Нур-Султан. 15 ноября. КазТАГ – Снег и дождь ожидаются в воскресенье в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура днем -4-6, ночью -10-12.

В Алматы переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура днем +4+6, ночью -1-3.

В Шымкенте переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +3+5, ночью -3-5.

 

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