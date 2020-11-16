Чудо-гол и поражение футбольной сборной РК, нестабильный «Барыс», регресс велосипедистов «Астаны» и Казахстана, «зимники» накануне начала нового сезона

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Футбол: на грани вылета в компанию слабейших

Вчера национальная сборная Казахстана провела свой предпоследний матч в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА сезона 2020/21. В гостях она проиграла команде Албании и осталась на последнем месте в своем квартете.

В этой игре не смогли принять участие полузащитники Бауыржан Исламхан из «Аль-Айна» (ОАЭ) и Бахтиер Зайнутдинов из московского ЦСКА, пожалуй, лучшие на сегодня казахстанские футболисты – это значительно ослабило атакующий потенциал сборной. Зато вернулся в строй «вингер» Ян Вороговский, выступающий в бельгийском «Беерсхоте». Именно он выделялся в нашей команде, но в целом игра подопечных Михала Билека, мягко говоря, не впечатлила.

На снимке: автор чудо-гола Айбол Абикен (в центре)

К середине первого тайма казахстанцы успели пропустить два гола. А сразу после того, как они во второй раз были вынуждены начать игру с центра поля, наш «опорник» Айбол Абикен нанес чудо-удар. Получив мяч от партнера в центральном круге, он отправил мяч «за шиворот» вышедшему далеко из ворот голкиперу Этриту Беришу (кстати, сыгравшему более ста матчей в итальянской серии «А»). Причем бил Айбол не абы как, а «зряче», поскольку было видно, что, прежде чем приложиться к мячу, он посмотрел в сторону чужих ворот и успел оценить ситуацию. Этот гол затем всю ночь транслировали на многих европейских телеканалах. Впрочем, на ход поединка он не повлиял. В середине второго тайма наша команда пропустила еще один мяч, на сей раз с пенальти. Итоговый счет – 1:3.

В другом матче этой же группы белорусы выиграли у литовцев – 2:0. Турнирное положение после пяти туров: Беларусь – 10 очков, Албания – 8, Литва – 5, Казахстан – 4.

Послезавтра, 18 ноября, состоятся заключительные игры. Нашим футболистам необходимо дома побеждать литовцев, поскольку при любом ином исходе они останутся на последнем месте и будут вынуждены бороться за право остаться в Лиге «С» (чтобы не оказаться в «D», где выступают семь слабейших сборных Европы вроде Сан-Марино, Мальты, Лихтенштейна).

Хоккей: чередуя победы с поражениями

На минувшей неделе «Барыс» провел три матча регулярного первенства КХЛ. В одном из них он одержал победу, а в двух других проиграл.

В понедельник казахстанский клуб встречался в Ярославле с «Локомотивом», одним из лидеров Западной конференции. Кстати, тренирует его Андрей Скабелка, который в прошлом сезоне успешно работал с «Барысом». Принял он своих бывших подопечных не очень гостеприимно: в стартовом периоде хозяева льда «отгрузили» в ворота гостей три шайбы, а в течение каких-то двух с половиной минут второй трети матча – еще столько же. На этот град голов наша команда ответила лишь одной результативной атакой, которую завершил Виктор Сведберг. В заключительной 20-минутке соперники по разу огорчили друг друга, причем в составе казахстанского клуба отличился новобранец из Канады защитник Диллон Хетерингтон – 2:7.

Спустя два дня «Барысу» представилась возможность реабилитироваться – в Нижнекамске он встретился с одним из аутсайдеров Восточной конференции «Нефтехимиком». И выиграл, хотя не без труда. В самом начале матча наша команда получила численное преимущество, которое реализовал Линус Виделль. Правда, менее чем через пять минут хозяева забросили ответную шайбу. Но на первых минутах второго периода гости снова вышли вперед, организовав красивую комбинацию с завершающим точным броском Якоба Лильи. В последней трети матча «Нефтехимик» заметно прибавил в агрессии. Особенно тяжело пришлось в «Барысу» в заключительные восемь минут, шесть из которых он провел в численном меньшинстве. Но ему все же удалось отбиться от атак соперника и удержать победный счет – 2:1.

А вчера наша команда на своем льду принимала «Динамо» из столицы Беларуси и уже к середине второго периода успела пропустить три шайбы. И хотя Якобу Лилье удалось на 47-й минуте «размочить» счет (он забил при численном большинстве), на большее «Барыс» не сподобился. А незадолго до финальной сирены в его ворота был забит еще один гол – 1:4.

После 22-х проведенных матчей казахстанский клуб имеет 24 очка и по-прежнему занимает 7-е место в Восточной конференции. Причем от тех, кто располагается выше, он отстает намного.

Велогонки: Казахстан – 24-й, «Астана» – 7-я

Завершился сезон в шоссейном велоспорте. Он получился скомканным – в силу известных причин пришлось отменить целый ряд престижных гонок. Но все три супермногодневки, а также чемпионат мира удалось провести.

На снимке: Алексей Луценко

В рейтинге наций Казахстан расположился на 24-м месте, или на пять строчек ниже, чем годом ранее. Первую тройку составили Франция, Словения и Бельгия. В командном рейтинге «Астана» тоже сдала свои позиции, опустившись с 5-го места на 7-е. В ее активе 6612 очков. А лучше других в завершившемся сезоне выступили «Jumbo-Visma» – 9919, «Quick Step» – 9716 и «UAE Team Emirates» – 8503.

В индивидуальном рейтинге лучший из казахстанцев, Алексей Луценко, стал 75-м. Наибольшее количество зачетных баллов ему принесли третьи места на многодневках «Тур ОАЭ» (215 очков) и «Тур Прованса» (125), а также победа на одном из этапов супермногодневки «Тур де Франс» (120). Всего он набрал 531 очко. А сильнейшими в ходе сезона были два словенца – Примож Роглич из «Jumbo-Visma» и Тадей Погачар из «UAE Team Emirates», у которых соответственно 4237 и 3055. Тройку лучших замкнул еще один гонщик «Jumbo-Visma» бельгиец Вут Ван Арт (2700), а на пятой позиции расположился датчанин Якоб Фульсанг из «Астаны» (1961).

Футзал: стали известны все соперники

Определился последний соперник сборной Казахстана по заключительному раунду отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года. Им стала команда Израиля. Окончательный состав квартета выглядит так: Казахстан, Венгрия, Беларусь, Израиль. В период до 14 апреля следующего года они должны по два раза сыграть друг с другом – дома и на выезде.

Всего на этой стадии выступят 32 сборные, которые образовали восемь групп – по четыре команды в каждой. Победители квартетов квалифицируются в финальный турнир напрямую. Такое же право получат шесть сборных из восьми, занявших вторые места, – по лучшим показателям. А две оставшиеся разыграют в стыковых поединках последнюю путевку. Иначе говоря, по итогам решающего отборочного раунда станут известны в общей сложности 15 команд, которые примут участие в Евро-2022. Они присоединятся к голландской, хозяйке предстоящего чемпионата.

Напомним, что после перехода в УЕФА сборная Казахстана по футзалу долго не могла пробиться в финальный турнир чемпионата Европы. Впервые это ей удалось в 2016-м, причем тогда она сенсационно завоевала бронзовые медали. В 2018-м казахстанцы снова дошли до полуфинала, где лишь в серии пенальти уступили испанцам, после чего в поединке за «бронзу» с минимальным счетом проиграли россиянам. В 2020-м европейское первенство не проводилось, поскольку было принято решение организовывать его не раз в два года, как прежде, а каждое четырехлетие.

Зимний спорт: новый сезон – предолимпийский

Если в ледовых видах спорта, которые уже давно перебрались под крышу (фигурное катание, скоростной бег на коньках, шорт-трек), продолжается перенос официальных стартов нового зимнего сезона 2020/21, то международные федерации снежных видов полны решимости провести первые этапы Кубка мира в соответствии с запланированным ранее календарем. Все-таки в лыжных дисциплинах спортсмены соревнуются на открытом воздухе, где риск заразиться коронавирусной инфекцией гораздо ниже, чем в помещениях, пусть даже больших.

В горных лыжах первый этап КМ уже прошел. На 20 ноября запланированы старты прыгунов с трамплина, которые пройдут в Польше. В конце месяца, как ожидается, в Финляндии состоятся первые гонки лыжников. Эта же страна и в те же сроки (27-29 ноября) собирается принять стартовый этап Кубка мира по биатлону. Кстати, в лыжных гонках и биатлоне начинающийся сезон станет ключевым с точки зрения отбора на зимнюю Олимпиаду-2022. Напомним, что именно эти два вида спорта обычно приносят Казахстану наибольшее количество олимпийских путевок.

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