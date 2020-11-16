Нур-Султан. 16 ноября. КазТАГ – Дальнейшее похолодание ожидается в ближайшие три дня в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Отрог северо-западного антициклона с центром над Самарой продолжит оказывать свое влияние на погоду Казахстана. Хотя местами еще ожидается снег, в горных районах юга и юго-востока – сильный, но антициклон принесет понижение температуры воздуха ночью в северных регионах до 18-26 мороза, в южных регионах до 5-15 мороза», — говорится в распространенном в понедельник прогнозе погоды на 17-19 ноября.

Местами по стране ожидаются туман, на южной половине – гололед, на северной – метели.