Нур-Султан. 16 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Реальные зарплаты и доходы населения снизились в Казахстане, следует из информации бюро национальной статистики (БНС) агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПиР) РК.

«Среднемесячная заработная плата одного работника в Казахстане, по оценке, в III квартале 2020 года составила Т 204 330. Среднемесячная зарплата в реальном выражении снизилась ко II кварталу 2020 года на 4,5%, к III кварталу 2019 года – на 0,1%. В номинальном выражении среднемесячная зарплата снизилась ко II кварталу 2020 года на 3,6%, к III кварталу 2019 года, повысилась на 6,9%», — говорится в статистической информации.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в Казахстане, по оценке, в сентябре 2020 года составили Т109 981. Это на 2,1% ниже, чем в сентябре 2019 года в реальном выражении. Номинальные денежные доходы за указанный период увеличились на 4,7%.