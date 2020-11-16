Нур-Султан. 16 ноября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на вторник в пяти областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«17 ноября в Акмолинской области ночью и утром местами ожидаются туман, низовая метель. Вероятность штормового предупреждения – 85-90%», — говорится в распространенном в понедельник штормовом предупреждении.

17-19 ноября в Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный местами 15-20 метров в секунду, днем 17, сутки 18-19 ноября порывы 25 метров в секунду. В Таразе 17-19 ноября временами ожидается туман, гололед. Вероятность шторма – 90-95%.

«17 ноября в Костанайской области местами ожидается туман. Вероятность шторма – 90-95%», — сказано в сообщении.

В Мангистауской области во вторник ожидается восточный ветер, местами 15-20 метров в секунду. В Актау 17 ноября ожидается восточный ветер, порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма оценивается в 85-90%.

«17 ноября в Алматинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер западный с переходом на северо-восточный, ночью местами 15-20 метров в секунду. В Талдыкоргане ночью ожидаются гололед. Вероятность штормового предупреждения – 90-95%», — предупредили синоптики.