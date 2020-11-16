Состояние пострадавших детей при падении авто в «подземку» в Алматы стабильное

Алматы. 16 ноября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Состояние всех пострадавших детей при падении автомобиля в подземный переход в Алматы стабильное, сообщает пресс-служба управления общественного здоровья Алматы.

«По факту ДТП по улице Жандосова/Манаса (напротив Центральной городской клинической больницы) пострадали трое детей, все дети были доставлены в Центр детской неотложной медицинской помощи. Все дети осмотрены специалистами. Оказана медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе.

При этом в пресс-службе отметили, что у пятилетнего ребенка диагностирован ушиб мягких тканей и мышц поясничного отдела позвоночника, ребенок направлен на амбулаторное лечение.

У шестилетнего ребенка ушиб мягких тканей лобной области, однако данных, говорящих о черепно-мозговой травме или нейрохирургческой патологии, как заверили в горздраве, не выявлено.

У 10-летнего ребенка сочетанная травма – закрытый перелом плечевой кости со смещением, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана теменной области, тупая травма живота, ушиб органов брюшной полости. Ребенок госпитализирован в отделение травматологии, состояние стабильное.

По словам заведующего приемным отделением Центральной городской клинической больницы Алматы Даулета Чукманова, водитель автомашины и ее пассажирка в госпитализации не нуждались.

«По факту ДТП в районе Жандосова/Манаса 14 ноября в приемное отделение Центральной городской клинической больницы города Алматы поступила водитель автомашины Mitsubishi Pajero 1975 года рождения и пострадавшая женщина 1980 года рождения. У водителя обнаружены ушиб мягких тканей поясничного позвонка и костей таза. У пострадавшей – ушиб грудной клетки, ушиб плечевого сустава и ушиб шейного отдела позвоночника. Обе пациентки направлены на амбулаторное лечение по месту жительства», — сообщил Чукманов.

Напомним, 14 ноября водитель внедорожника не справилась с управлением и провалилась в подземный пешеходный переход. В результате ДТП пострадали водитель, а также еще одна взрослая пассажирка и трое детей.