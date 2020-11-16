Токаев: Текущая задача – обуздать пандемию, не прибегая к карантину весенних масштабов

Нур-Султан. 16 ноября. КазТАГ – Текущая задача – обуздать пандемию коронавирусной инфекции (КВИ), не прибегая к карантину весенних масштабов, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Вторая волна пандемии будет отличаться во многих отношениях и пройдет в непростое для экономики страны время. Мы должны учитывать это. Сегодня весь мир стоит перед решением так называемого «ковидного уравнения», предполагающего не только прямые потери определенных отраслей, но и отложенный эффект, когда безработица или пробелы в обучении могут привести к разным негативным последствиям, в том числе и к росту преступности. Поэтому текущая задача – обуздать пандемию, не прибегая к карантину весенних масштабов», — сказал Токаев на совещании по мерам противодействия распространению КВИ в понедельник.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что за время пандемии отечественные врачи приобрели необходимый опыт, научились определять основные симптомы заболевания и знают, как с ним бороться.

«Значительно укреплена система здравоохранения, запущено массовое тестирование, улучшена идентификация контактных лиц. Бизнес тоже приспособился к новым реалиям, изменилось и отношение самих граждан к пандемии», — отметили в Акорде по итогам совещания.