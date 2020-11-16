Вакцинация от КВИ может стать обязательной для участников и зрителей Олимпиады в Токио

Алматы. 16 ноября. КазТАГ – Вакцинация от коронавирусной инфекции (КВИ) может стать обязательным требованием к участникам и зрителям Олимпийских игр в Токио в 2021 году, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Участникам и болельщикам, которые прибудут на отложенные на следующий год Олимпийские игры в Токио, скорее всего, будут предъявлены требования об обязательной вакцинации от коронавируса с целью защиты населения Японии», — сказал Бах.

Как отмечает Associated Press, некоторые зарубежные спортсмены и болельщики наверняка будут выступать против обязательной вакцинации. Как напоминает издание, недавно в Японии недавно был проведен чемпионат по бейсболу, на который собралось почти 30 тыс. болельщиков, а также соревнования по гимнастике с участием 22 зарубежных спортсменов и тысяч болельщиков.

В Олимпийских и паралимпийских играх предполагается участие 15,4 тыс. спортсменов, а также десятков тысяч тренеров, официальных лиц, судей, VIP-персон, спонсоров и журналистов.

«МОК получает 73% своих доходов от телевидения, что является решающим фактором в его стремлении провести Олимпиаду. Американская сеть NBC платит более $1 млрд за каждую Олимпиаду. В то же время, затраты на проведение Олимпиады являются проблемой для Японии. В прошлогоднем правительственном аудиторском отчете говорится, что на подготовку к Олимпиаде может потребоваться $25 млрд, из которых только $5,6 млрд являются внебюджетными средствами», — отмечает издание.