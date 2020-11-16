Всемирная ассамблея здравоохранения одобрила предложенный Казахстаном механизм ПСМП

Нур-Султан. 16 ноября. КазТАГ – Всемирная ассамблея здравоохранения одобрила предложенный Казахстаном механизм первичной медико-санитарной помощи (ПСМП), сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РК.

«12 ноября 2020 года Всемирная Ассамблея Здравоохранения – высший руководящий орган Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) – одобрила «Операционный механизм первичной медико-санитарной помощи», призванный претворить в жизнь положения Астанинской декларации по ПМСП 2018 года», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Отмечается, что операционный механизм ПСМП принят на 73-й сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения, его поддержали 194 государства.

«Он (документ – КазТАГ) разработан совместно в штаб-квартире ВОЗ Европейским бюро ВОЗ по ПМСП с активным участием Казахстанской стороны. Таким образом, отметили в ВОЗ, Казахстан в очередной раз подтвердил свое лидерство в продвижении повестки первичной медико-санитарной помощи на глобальном уровне», — сказано в сообщении.

Конечной целью ПСМП, как уточнили в минздраве, является улучшение здоровья для всех людей и усиление систем здравоохранения через укрепление ПМСП.

«Это очень важно сейчас, когда пандемия коронавирусной инфекции (КВИ) охватила весь мир», — добавили в ведомстве.

ВОЗ совместно с Казахстаном, определила пять основных элементов для достижения заявленной цели: уменьшение изоляции и социальных неравенств в здравоохранении (реформы для обеспечения всеобщего охвата); организация служб здравоохранения, ориентированных на потребности и ожидания людей (реформы в области доставки услуг); интеграция аспектов здоровья во все сектора (реформы общественной политики); проведение политического диалога в соответствии с моделями сотрудничества (реформы в области лидерства); расширение участия заинтересованных сторон.

«Декларация Астаны по ПМСП от 2018 года подтверждает приверженность стран ценностям исторической Алма-Атинской декларации по ПМСП, принятой за 40 лет до этого. Таким образом, страны поддержали принципы справедливости и солидарности и приняли на себя обязательства по обеспечению фундаментального права каждого человека на обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья без каких-либо различий. Особая и лидирующая роль принадлежит ВОЗ в определении глобальной политики, координации совместных усилий стран в решении актуальных задач и богатый опыт ее экспертов, позволяющая оказывать поддержку странам через разработку технических руководств, подобных операционному механизму ПМСП для усиления национальных систем здравоохранения», — сообщили в минздраве.

В своем докладе первый вице-министр здравоохранения Казахстана Марат Шоранов пригласил государства-члены ВОЗ принять участие в мероприятии, посвященному запуску Операционного механизма ПМСП в конце ноября 2020 года.

«Участие в мероприятии поможет странам начать комплексное внедрение инструментов для усиления своих систем здравоохранения. Также, Казахстаном было озвучено предложение странам вступить в Группу друзей ПМСП для объединения усилий и дальнейшего укрепления ПМСП на глобальном уровне. Призыв стран «обеспечить здоровье для всех, никого не оставляя без внимания», озвученный в Целях устойчивого развития до 2030 года, является особенно актуальным в период пандемии коронавируса. Именно ПМСП является ключевым процессом в системе здравоохранения и обеспечивает доступную, непрерывную, качественную медицинскую помощь, которая оказывается в местах первого контакта пациента и медицинского работника и ориентирована на потребности пациентов всех возрастов», — говорится в сообщении.

73-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, впервые созванная в виртуальном формате в связи с пандемией COVID-19, провела свои заседания по сокращенной повестке дня 18-19 мая. Ее работа была возобновлена и прошла в период с 9 по 14 ноября.