«Яндекс.Такси» заблокировал водителя после обвинений в нападении на клиентку в Алматы

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Алматы. 16 ноября. КазТАГ – «Яндекс.Такси» заблокировал водителя после обвинений в нападении на клиентку – Куралай Галиеву в Алматы, сообщает пресс-служба «Яндекс Go».

«Служба поддержки на связи с пользователем. Водитель заблокирован в сервисе, но отметим, что по данным системы, он довез девушку до того места, которое было указано в приложении. По словам пассажира, оружия ни у кого в автомобиле не было. Очевидно, что вину и обстоятельства этого происшествия должны установить правоохранительные органы», — говорится в сообщении сервиса, поступившем в понедельник в редакцию МИА КазТАГ.

Напомним, ранее жительница Алматы Куралай Галиева сообщила о том, что на нее напал и порезал ее водитель сервиса «Яндекс.Такси». По словам женщины, полиция не стала задерживать мужчину. После того, как инцидент привел к широкому общественному резонансу, полиция заявила, что начала расследование по статье 107 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) УК РК.

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