Дело о хищении Т3,9 млрд «инфекционки» BI Group в Алматы – «антикор» меняет показания

Алматы. 18 января. КазТАГ – Антикоррупционная служба изменила смысл комментария по делу о хищении Т3,9 млрд из выделенных Т5,5 млрд на строительство модульной быстровозводимой больницы холдинга BI Group в Алматы, передает корреспондент агентства.

«Подтверждаем задержание руководителя управления (комфортной городской среды Алматы Сапара Нурашева – КазТАГ)», — заявляли редакции МИА КазТАГ в антикоррупционной службе ранее в понедельник.

Однако после того, как в акимате Алматы заявили, что чиновника никто не задерживал, представители антикоррупционной службы перезвонили в агентство КазТАГ и попросили изменить формулировку комментария на «подтверждаем регистрацию досудебного расследования» в отношении Нурашева.

Согласно информации Telegram-канала «Чиновник», досудебное расследование по части 4 статьи 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК начато в отношении Нурашева и директора ТОО «Bi-Industrial», которые, как уточняется, «в апреле 2020 года совершили хищение бюджетных средств в сумме Т3,9 млрд из выделенных Т5,5 млрд на строительство модульной инфекционной больницы на 280 коек-мест для усиления мер по снижению распространения коронавирусной инфекций в Алматы».

«Ущерб подтвержден в ходе аудиторской проверки», — сказано в сообщении Telegram-канала.

Отметим, что к настоящему моменту главой холдинга BI Group Айдыном Рахимбаевым до сих пор не выполнено обещание раскрыть всю информацию и придать огласке всю документацию, относящуюся к строительству модульной «инфекционки» в Алматы.

Ситуация с Нурашевым оказалась схожа с делом бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова, задержание которого тоже так до сих пор и не было подтверждено официально, а о том, что его в итоге отпустили под домашний арест, казахстанцы узнали пост-фактум.

Напомним, 3 апреля в правительстве Казахстана сообщили, что по предложению министерства здравоохранения принято решение о строительстве трех инфекционных больниц из быстровозводимых конструкций в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Выяснилось, что возведением объектов займется компания BI Group, а стоимость строительства оценивается в Т14,8 млрд – позже стало известно, что стоимость может вырасти до Т18 млрд. Возведение больниц сопровождалось многочисленными нарушениями и вызвало широкое возмущение общественности. В частности, казахстанцев возмутили размеры затрат, отсутствие ПСД, а также то, что строительство медучреждения в Алматы ведется на территории уникального памятника раннего железного века без соответствующего согласования с археологами. Кроме того, казахстанцев возмутило то, что договор по больнице в Алматы заключили с BI-Industrial уже после появления сообщения, что это территория курганов. Отдельно на нарушения, которые могут негативно отразиться на памятниках, указали историк Нурлан Атыгаев, археолог Мирас Нурмухамбетов, историк Зайнулла Самашев, а также депутаты сената. В самой компании BI Group признали допущенные нарушения, но возложили ответственность на власти.

30 ноября ряд блогеров и журналистов сообщил о том, что пациентов инфекционной больницы на 280 мест в Алматы, построенной компанией BI Group за Т5,5 млрд, перевозят в другое медучреждение из-за серьезных проблем с отоплением. Отмечалось, что здание не выдержало первых же холодов. По официальной версии чиновников, причина переезда – открытие 30 ноября нового филиала ГКП на ПХВ «Городская клиническая инфекционная больница имени И. Жекеновой» по улице Дегдара, 10/2 в Турксибском районе, а новую больницу от BI Group было решено поставить «в резерв».